Hogan: geen ingreep in suikermarkt

De suikermarkt is herstellende, ook al weerspiegelt dat nog niet in de prijs voor de boer. Dat stelt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan. Ingrijpen in de markt is volgens hem niet nodig.

Europees commissaris Phil Hogen zegt dat de suikersector nog steeds bezig is zich aan te passen aan de nieuwe marktomgeving zonder suikerquotering. Hogan reageerde op een rapport van de High Level Group on Sugar, dat maandag besproken werd door de Europese landbouwministers. Volgens Hogan blijkt de complexiteit van de suikersector uit de verschillende posities die lidstaten in het rapport innemen.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan - Foto: ANP

De toelating van neonicotinoïden in de bietenteelt en de steun die sommige lidstaten geven aan hun suikerindustrie leiden tot een verdeeld advies van de High Level Group die voor de Europese Commissie heeft gekeken naar de situatie op de suikermarkt.

Een aantal lidstaten vindt dat de zogenoemde vrijwillige, gekoppelde steun voor de suikerindustrie concurrentieverstorend werkt en concurrentievoordeel biedt aan de ondersteunde bedrijven. In de discussie over de toelating van neonicotinioïden heeft een aantal lidstaten aangegeven dat het onaanvaardbaar is dat lidstaten op eigen initiatief de Europese regels omzeilen onder het mom van een noodsituatie.

De High Level Group beveelt aan de Europese Commissie aan om de ontheffingen die sommige lidstaten bieden strikt te controleren en, ‘indien daar reden toe is, juridische stappen te ondernemen’. De werkgroep vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om via onderzoek en innovatie met alternatieven te komen voor de verboden insectenbestrijders.

Producentenorganisaties moeten worden opgericht

De werkgroep ziet aanwijzingen dat de positie van de boer in de keten is verzwakt na de afschaffing van de suikerquotering. Daarom doet de werkgroep de aanbeveling om te bekijken of binnen de bestaande regels mogelijkheden zijn om de positie van de boer te versterken en de oprichting van producentenorganisaties te stimuleren. Daarnaast doet de werkgroep de aanbeveling om systemen te ontwikkelen om de risico’s voor de boeren te beperken.

De Europese Commissie zou verder meer werk moeten maken van het tegengaan van marktverstoring buiten de Europese Unie, aldus de werkgroep. In handelsafspraken moet meer rekening gehouden worden met de positie van de suiker- en ethanolindustrie in de EU, staat in het rapport.