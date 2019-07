Eerste proefrooiing Aviko redelijk gemiddeld

De gemiddelde opbrengst van Aviko voor de belangrijkste fritesaardappelrassen ligt boven de 30 ton per hectare. Dat blijkt uit de eerste proefrooiing van Aviko Potato in week 30. Daarmee ligt de gemiddelde opbrengst in week 30 onder die van 2014 en 2017.

Het percentage grof (50 millimeter opwaarts) is ook lager dan 2014 en 2017 met ruim 60%. Het onderwatergewicht is met gemiddeld 350 gram redelijk gemiddeld voor de eerste proefrooiing van het seizoen. Alleen in 2015 en 2017 lag het in week 30 nog lager. In 2014 en 2018 zaten de rassen gemiddeld in week 30 al boven de 360 gram, waarbij het onderwatergewicht vorig jaar, boven 400 gram, extreem hoog was bij de eerste proefrooiing. Een jaar geleden stonden de gewassen er ongunstiger voor, omdat het toen al eerder in het seizoen droog was.

Proefrooicijfers als een gemiddelde over alle fritesaardappelrassen

Sinds vorig jaar publiceert Aviko proefrooicijfers als een gemiddelde over alle fritesaardappelrassen, in plaats van per ras. De jaren daarvoor werden de opbrengsten, onderwatergewichten en grofte van de rassen Agria, Fontane, Victoria en Innovator afzonderlijk per ras vermeld.

Gebalanceerd beeld over Nederland

De proefrooicijfers geven een gebalanceerd beeld over Nederland, omdat in alle teeltregio’s in Nederland proefrooiingen worden verricht. Op 2 plekken in een perceel wordt 1,33 strekkende meter gerooid. Deze monsters worden vervolgens in het kwaliteitslaboratorium verwerkt.