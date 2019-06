LTO steekt geen energie in PO aardappeltelers

LTO staat sympathiek tegenover het idee van een producentenorganisatie (PO) van aardappeltelers, maar steekt er geen energie in.

De telers van consumptieaardappelen zijn slecht georganiseerd, zegt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw. “Er is geen coöperatieve afnemer, zoals bij zetmeelaardappelen. De telers van consumptieaardappelen hebben een onderliggende positie tegenover de verwerkers. Het organiseren van telers kan een oplossing zijn daarvoor.”

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) wil werk maken van de oprichting van een PO, zegt voorzitter Teun de Jong. “Er zijn duizenden aardappeltelers en maar 4 grote afnemers. De PO voor de aardappelteelt wordt hét speerpunt voor de NAV dit jaar.”

Een goed initiatief van de NAV, maar ik ben realist

Stichting Poolfonds Aardappelen

Van Wenum staat sympathiek tegenover het plan, maar noemt zichzelf een realist. “Ik ken mijn achterban. Het is moeilijk om telers te laten samenwerken. Dergelijke initiatieven zijn in het verleden ook mislukt, denk maar aan de Stichting Poolfonds Aardappelen. Zelfs toen de uien 0 cent opbrachten is het ook niet gelukt om het aanbod te bundelen. Het is een goed initiatief van de NAV, maar ik ben realist genoeg om te weten dat het een hele opgave wordt. Vooralsnog gaat LTO hier geen energie insteken.”

Vavi

De Vavi is geen voor- of tegenstander van een producentenorganisatie, zegt secretaris Hylke Brunt van de organisatie van aardappelverwerkers. “Maar we volgen het onderwerp met grote interesse. De aardappelverwerkende industrie blijft in welke vorm dan ook samenwerken met de telers.”