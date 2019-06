EU rooide minder bieten per hectare in 2018

De opbrengst suikerbieten viel in 2018 in bijna alle landen van de EU-28 lager uit dan een jaar eerder.

In Nederland is vorig jaar door de droogte 18% minder geoogst per hectare. Spanje had de hoogste opbrengst per hectare, die nauwelijks lager was dan in 2017. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend op basis van de laatste landbouwcijfers van Eurostat.

Gemiddeld 69 ton per hectare in EU

In de Europese Unie werd er gemiddeld 69 ton per hectare geoogst, wat 15,2% minder is dan in 2017. Spanje noteerde het beste resultaat met gemiddeld bijna 87 ton (-3,5%) aan suikerbieten van een hectare. Nederland deed het met 76,4 ton beter dan de meeste landen van Europa, hoewel de opbrengst wel 18% lager was dan in 2017. De Poolse (50,7 ton) en de Duitse (63,3 ton) akkerbouwers boekten het slechtste resultaat met beide zo’n 25% minder dan het voorgaande jaar.

120 miljard kilo suikerbieten

In 2018 werd er in de EU bijna 120 miljard kilo suikerbieten geoogst, ruim 23 miljard kilo minder dan in het jaar ervoor. Frankrijk was de grootste producent in Europa met 39,6 miljard kilo. Nederland stond op plaats 5 met 6,5 miljard kilo.

Grootste areaal in Frankrijk

In de EU-28 werd vorig jaar 1,73 miljoen hectare suikerbieten geteeld. Het grootste areaal stond in Frankrijk: 490 duizend hectare (28% van het EU-productieareaal) Duitsland volgde als tweede met 414 duizend hectare. Beide landen waren samen goed voor meer dan de helft van het EU-productieareaal, Nederland voor 5%.

Groot belang suikerbiet Nederlandse landbouw

Het relatieve belang van suikerbieten is voor de Nederlandse landbouw, met bijna 5% suikerbieten in het landbouwareaal, het grootst. Gemiddeld werd er in de EU (exclusief Italië) op 1% van het totale landbouwareaal aan suikerbietenteelt gedaan. De belangrijke Europese suikerbietenlanden Duitsland en Frankrijk zaten op respectievelijk 2,4 en 1,7%. In Spanje werd slechts 0,2% van het landbouwareaal bebouwd met suikerbieten.