Biologische tarwe presteert beter met veldbonen

Biologische tarwe doet het beter als het in mengteelt met veldbonen wordt gezaaid.

Dat bleek op de proefveldbijeenkomst van het Louis Bolk Instituut, donderdagochtend in Ens (Fl.). Zo’n 60 bezoekers bekeken de proefvelden bij Digni en Krispijn van den Dries en Peter Keij in Ens en verderop bij biologisch akkerbouwer Lizelore Vos in Kraggenburg. Meerjarige proeven van tarwe in combinatie met de eiwitgewassen veldbonen en lupines zijn hier te zien.

Lees verder onder de foto.

Mengteelt van tarwe met veldbonen. - Foto's: Petra Vos

Stikstof uit de lucht halen

De wens is het opbouwen van een keten, zodat meerwaarde uit de teelt kan worden gehaald. Bakkers kunnen volgens Vos goed werken met de tarwes, die hogere eiwitgehaltes krijgen dankzij de eiwitgewassen waar ze mee groeien. “Dat biedt perspectief voor de humane consumptie”, zegt zij. “Veldbonen halen stikstof uit de lucht en dat zet tarwe om tot een hoger eiwitgehalte. Het wordt dunner gezaaid in een mengteelt, maar daar zien we niets van in het veld. De stand is net zo goed.”

Lees verder onder de foto.

Bezoekers bekijken de mengteeltproeven in Kraggenburg (Fl.).

Minder mest

Biologische telers kunnen hiermee met minder mest toe. Bovendien leidt de mengteelt tot een lagere onkruiddruk, zeggen de ervaringsdeskundigen, vanwege de bodembedekking. “Met een goede afzetketen kan de mengteelt echt een vlucht nemen”, zegt Boki Luske van het Louis Bolk Instituut. “Voor gangbare telers kan het ook interessant zijn.” Iemand vraagt naar de nadelen. Die zijn vooral praktisch; de verschillende zaaidieptes en eventueel scheiden na de oogst kosten extra werk en dus geld.