Schade in bieten in lidstaten zonder ontheffing neonics

Het verbod op neonicotinoïden leidt tot schade in bieten door insectenvraat in alle lidstaten die geen ontheffing hebben gegeven.

In de lidstaten die tijdelijk wel het gebruik van een neonicotinoïde toestaan, is nauwelijks schade ontstaan.

Dat blijkt volgens Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van Cosun, uit een inventarisatie die is gemaakt op een bijeenkomst in Wenen van de Europese bietentelersorganisatie CIBE. “De schade in de lidstaten zonder ontheffing komt overeen met die in Nederland. Jonge bietenplantjes zijn aangetast door insecten. Telers hebben veel meer volvelds moeten spuiten, omdat de bieten niet langer beschermd zijn tegen insectenvraat via de neonicotinoïden in de zaadcoating.”

Groene perzikluis

De schade is nu nog niet vast te stellen, zegt De Lugt. “We verwachten de meeste schade als de groene perzikluis gaat vliegen. Die brengt de vergelingsziekte over op de bieten en dat kan grote schade veroorzaken. In Frankrijk zijn die luizen al volop aanwezig, in België zijn ze ook. In Nederland is bij de tellingen in Zeeuws-Vlaanderen en Friesland de schadedrempel voor groene perzikluizen overschreden. Op percelen die boven de schadedrempel uitkomen moet een bestrijding worden uitgevoerd. De echte schade krijgen we pas in beeld als de bietencampagne is begonnen.”

Ongelijk speelveld

Landbouwminister Carola Schouten accepteert de uitnodiging van de akkerbouwsector om de gevolgen van het neonicotinoïdenverbod te zien. Ze bezoekt maandag met sectorvertegenwoordigers en enkele bietentelers een perceel in het midden van het land. Het stoort De Lugt dat zo’n 10 lidstaten wel een ontheffing hebben gegeven voor neonicotinoïden in de zaadcoating en Nederland niet. “Daardoor is een ongelijk speelveld ontstaan in de Europese Unie. In Zweden heeft een rechtbank trouwens bepaald dat de ontheffing weer moet worden ingetrokken, nadat enkele organisaties een juridische procedure hebben aangespannen. Daar is nu een onduidelijke situatie ontstaan, want alle bieten zijn al gezaaid. De lidstaten hebben een comité ingesteld die de gevolgen van het verbod op neonicotinoïden gaat inventariseren.”