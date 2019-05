Pootgoedverkoop binnen EU laat gaatje vallen

De Nederlandse pootgoedverkoop heeft binnen de Europese Unie een kleine achterstand opgelopen in vergelijking met vorig jaar. Desondanks is de afzet naar EU-landen aan het eind van april de grens van 400.000 ton al gepasseerd. Dat valt op te maken uit de nieuwste cijfers die de Nederlandse Aardappel Organisatie NAO heeft gepubliceerd.

De totale uitvoerhoeveelheid bedraagt per 30 april bijna 405.000 ton, meldt de NAO. Deze hoeveelheid is slechts 7.000 ton kleiner dan op hetzelfde moment vorig jaar. Daarmee heeft Nederland ondanks de tegenvallende oogst in 2018 toch de afzet binnen de EU redelijk op niveau weten te houden.

Een grotere achterstand is terug te vinden in de afzet naar verder afgelegen afzetgebieden. Zo is de afzet naar Afrika ruim 45.000 ton kleiner dan vorig jaar. Alleen al naar Marokko en Egypte is zo’n 25.000 ton pootgoed minder verkocht. Algerije en Libië importeerden daarnaast in totaal bijna 15.000 ton minder.

De export naar Azië blijft vooralsnog steken op minder dan 90.000 ton. Daarmee is de afzet naar landen in dit werelddeel bijna 26.000 ton kleiner dan een jaar geleden. Met name Oezbekistan laat nog een achterstand zien ten opzichte van vorig jaar. De export naar dit land komt nog maar net boven 1.100 ton, terwijl in 2018 eind april al zo’n 7.200 ton naar dit land onderweg was. Daarna liep de uitvoer in mei en juni op tot bijna 16.000 ton in totaal.

Door de in vergelijking met vorig jaar rustigere afzet in april (90.000 ton in een maand tijd) is de tussenstand in de export gestegen naar 691.032 ton. Vorig jaar werd in die maand 140.000 ton geëxporteerd, waarmee het totaal steeg naar 777.051 ton voor de start van de maand mei. Daarmee is de achterstand in de uitvoer ten opzichte van vorig jaar gegroeid tot 86.000 ton.