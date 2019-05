Bayer ziet stress in tarwe door droogte en kou

Hoewel de meeste wintertarwe zich prima ontwikkelt, neemt Bayer CropScience in diverse percelen stress waar.

Door droogte en kou vertoont het blad vlekkerige geelverkleuring en heeft het gewas sterker op de T1-bespuiting gereageerd. De tekening groeit er naar verwachting snel uit met het wisselvalliger weer dat wordt voorspeld.

Positief is het effect van de groeistagnatie die nu plaatsvindt, hierdoor wordt het gewas stevig.

Septoria, gele roest en meeldauw zijn actief

Wat betreft de actuele ziektesituatie ziet Bayer tijdens de derde monitoringsronde dat vooral septoria aan de orde is. Ook gele roest en meeldauw zijn actief.

Septoria zit vooral nog onderin, op het oudere blad. De laatste dagen zijn enkele infectieperiodes geregistreerd. In het wisselvallige weer dat wordt voorspeld, kan de aanwezige septoria zich verder uitbreiden.

Gele roest is in de gevoelige rassen duidelijk actief geworden. Ook op de bovenste bladetages wordt sporulerende gele roest gevonden. “De ‘moderne’ fysio’s van deze ziekte kunnen zich explosief uitbreiden”, waarschuwt Harm Groeneweg, gewasadviseur van Bayer CropScience. “Kortere spuitintervallen zijn dan vereist.”

Vooral in het Zuiden wordt actieve meeldauw gevonden. Niet alleen op de zwakkere, secundaire stengels, maar ook op het blad hoger in het gewas. Meeldauw kan bij de T2-bespuiting worden meegepakt. Die bespuiting tegen afrijpingsziekten staat voor de deur nu het vlagblad niet lang meer op zich laat wachten.

Bayer: wacht niet te lang met T2-bespuiting

Groeneweg verwacht dat er met de huidige weersverwachting mooie opbrengsten in het verschiet liggen. “Om deze hoge verwachtingen waar te kunnen maken, is het cruciaal om het vlagblad zo lang mogelijk gezond te houden. Septoria en gele roest liggen op de loer. Wacht daarom in dit relatief vroege seizoen niet te lang met de T2.”