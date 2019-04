Plantwerk aardappelen Aviko loopt lekker door

Het poten van aardappelen nadert het einde, zo blijkt uit de voortgangsrapportage (week 17) van aardappelverwerker Aviko Potato.

Nederland kent een zeer voortvarend seizoensbegin wat werkzaamheden betreft. Het Noorden was na vorige week voor zo’n 75% gevorderd, de andere teeltregio’s zitten daar ver boven, doorgaans tussen de 90 en 100%. Het Zuidwesten en de Achterhoek tikken de 100% bijna aan. Een week eerder stond de landelijke teller rond de 70%.

Over de grens gaat poten ook lekker door

Ook de andere EU-5 landen poten lekker door. Duitsland gaat het vlotst, met zo’n 95% gepoot in het Rijnland en rond de Aviko-fabriek in Beieren. Engeland en België zitten rond de 85%, in de Franse teelgebieden 90% (Picardy) en krap 70% (Nord Pas de Calais).