Nieuw innovatiebeleid Syngenta gericht op natuur

Natuur en samenleving moeten het nieuwe innovatiebeleid van gewasbescherming- en zadenbedrijf Syngenta gaan leiden.

Dat blijkt uit de plannen die het bedrijf vandaag presenteerde. “Er is een duidelijke roep om innovatie en meer actie om uitdagingen aan te pakken op een manier waar iedereen baat bij heeft – van telers tot consumenten en het milieu”, aldus Alexandra Brand, directeur duurzaamheid bij Syngenta.

Landbouwbedrijven weerbaarder maken

“We zullen onze innovatie sterker inzetten om landbouwbedrijven te helpen weerbaarder te worden tegen veranderende klimaatomstandigheden. Ook willen we ze ondersteunen om zich beter aan te kunnen passen aan de eisen van de consument, waaronder het verminderen van CO 2 -emissies, het terugdringen van bodemerosie en de achteruitgang van biodiversiteit.”

Drie speerpunten Syngenta

Syngenta wil daarom de innovatie versnellen om ‘deze uitdagingen aan te gaan’. De 3 speerpunten van de nieuwe aanpak zijn: samenleving en natuur leiden innovatie, zo weinig mogelijk residuen in gewassen en het milieu, en investeren daar waar dat het hardst nodig is voor telers en de natuur.

De plannen komen voort uit meer dan 150 sessies wereldwijd, waaruit duidelijk is geworden wat de opvattingen over duurzame landbouw zijn. Later dit jaar komt Syngenta met duidelijke doelen en maatstaven die ze samen met belanghebbenden opstelt.

Syngenta heeft een jaaromzet van $ 13,5 miljard, waarvan $ 10,5 miljard in gewasbescherming en $ 3 miljard in zaden.