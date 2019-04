Bietenzaai 20% gevorderd, achterstand op gemiddelde

Het inzaaien van het bietenareaal loopt, met ruim 20% op 1 april, achter op voorgaande jaren. Dat meldt Suiker Unie. De regionale verschillen zijn groot.

In het Zuidwesten is ongeveer de helft van het geplande areaal van zaad voorzien, terwijl in het Noorden rond de 5% is gezaaid. Flevoland zit tegen de 30%, Zuidoostelijk is 20 tot 30% gezaaid.

Begin april niet meer haalbaar

De afgelopen jaren lag de gemiddelde zaaidatum begin april en dat is dit seizoen waarschijnlijk niet meer haalbaar. “Een vroege start is het gemiddeld genomen niet”, licht Gert Sikken, directeur agrarische zaken bij Suiker Unie, toe. Vorig jaar was de achterstand nog veel groter, toen was na week 13 nog maar 8% gezaaid. In 2017 was echter ruim de helft gezaaid en het jaar ervoor eenderde van de oppervlakte.

Het zaaien van bieten. Een vroege start kent seizoen 2019 niet. - Foto: Peter Brom

Effect regen

Hoeveel effect de regen van deze week op de zaaiwerkzaamheden heeft, kan Sikken nog niet inschatten. “In sommige gebieden is het wachten op droog weer om de hoofdgrondbewerking te kunnen doen. Op lichte gronden hebben akkerbouwers in het voorjaar meer werk dan op de klei.” Sikken benadrukt dan ook om niet te veel naar de kalender te kijken, maar de omstandigheden te beoordelen.

Gemis van neonicotinoïden

Het gemis van neonicotinoïden is ook al pijnlijk duidelijk geworden, beaamt Sikken. Er zijn bieten overgezaaid door schade van springstaarten. Om hoeveel hectares het gaat, is niet bekend. “Neonicotinoïden geven bescherming tegen bodeminsecten zoals springstaarten”, legt Sikken uit. “Vooral in vochtige omstandigheden kunnen ze echt wel schade aanbrengen en leiden tot uitval van planten.”