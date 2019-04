Belgische vrije aardappelvoorraad zeer klein

België had begin april nog 1,25 miljoen ton aardappelen in voorraad liggen, ruim een derde (36%) van de totale oogst 2018.

Dat meldt Proefcentrum voor de Aardappelteelt PCA. De voorraad is 94.000 ton kleiner dan het gemiddelde van de aprilmeting in de voorgaande 5 seizoenen.

Van de voorraad is maar een relatief kleine hoeveelheid van 16%, ofwel 200.000 ton, vrij verkoopbaar. Dat heeft alles te maken met de tegenvallende oogst 2018, die een vijfde minder was dan het 5-jarig gemiddelde. Naast het volume dat nodig is om te voldoen aan contractuele verplichtingen blijft gewoon minder over.

Het verschil met vorig jaar april is extreem, destijds lag er als restant van de overvloedige oogst 2017 nog een volume van 1,96 miljoen ton, bijna voor de helft nog vrij verkoopbaar.

Voorraad gecontracteerde aardappelen groter

De Belgische aardappelverwerkende industrie heeft zich tijdig ingedekt met grondstof. De in België nog resterende voorraad al gecontracteerde aardappelen à 1,04 miljoen ton is zelfs wat groter dan het gemiddelde van voorgaande jaren en vergelijkbaar met de hoeveelheid vorig jaar april. De totale voorraad is goed voor aflevering van bijna 420.000 per maand in de rest van het seizoen.

Meer Fontane op Belgische markt

Het ras Fontane overheerst dit jaar op de Belgische markt. Van de huidige voorraad is 54% Fontane. Zowel in de periode van vroege aardappelen en af landlevering als daarna was de afzet van dit ras vergelijkbaar met voorgaande jaren of zelfs groter (november tot en met januari). Volgens PCA komt dit door groei van het areaal Fontane ten koste van vooral Bintje.