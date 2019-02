Nog geen besluit over chloorprofam

Er is nog geen definitief Europees besluit over de verlenging van de toelating van kiemremmer chloorprofam. Ondertussen is het onwaarschijnlijk dat het middel voor de aardappelteelt behouden blijft.

Zoals de stand van zaken nu is, zal het middel komen te vervallen als kiemremmer in aardappels. Maar veel hangt af van de manier waarop het definitieve besluit door de Europese Commissie wordt geformuleerd. Het middel zou met aanvullende gegevens in een nieuwe procedure mogelijk alsnog een toelating kunnen krijgen.

Aanvraag ingetrokken

De aanvraag om de toelating van chloorprofam te verlengen voor het gebruik als kiemremmer in de aardappelteelt is door UPL ingetrokken. Dat is om strategische redenen gebeurd, om te pogen het middel in elk geval beschikbaar te houden voor de teelt van uien en sla. Vooralsnog is daar echter niet de vereiste meerderheid voor bij de EU-lidstaten.

Geen definitieve beslissing

Het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) kwam afgelopen vrijdag niet tot een definitieve beslissing. Bij de stemming onthielden zich 10 van de 28 lidstaten, waaronder Nederland, Polen en Spanje. Van de overige landen stemden alleen Roemenië en Hongarije tegen het voorstel (en dus voor verlenging van de toelating). De overige 16 landen hadden gezamenlijk weliswaar een gewone meerderheid, maar niet de gekwalificeerde meerderheid die nodig is om te besluiten de toelating niet te verlengen.

Gekwalificeerde meerderheid

In het Scopaff stemmen de lidstaten van de Europese Unie (onder andere) over de toelating van werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen. Het voorstel om de toelating voor chloorprofam niet te verlengen heeft een gekwalificeerde meerderheid nodig van de lidstaten: 55% van de lidstaten moet voor zijn en zij moeten gezamenlijk tenminste 65% van de bevolking vertegenwoordigen.

Beslissing forceren

Het voorstel komt nu aan de orde in het zogenoemde Appeal Committee, waar de Europese Commissie opnieuw kan proberen een beslissing te forceren. Bij de toelating van glyfosaat werd dezelfde procedure gevolgd. Als er in het Appeal Committee geen gekwalificeerde meerderheid is, kan de Europese Commissie zelf een besluit nemen.

De goedkeuring voor chloorprofam verloopt op 31 juli 2019. Daarvoor moet de Europese Commissie een besluit nemen.

Conflicterende moties

Nederland onthield zich van stemming over het voorstel van de Europese Commissie. Minister Schouten stuurde de Tweede Kamer vlak voor de stemming een brief waarin ze meldde dat ze vanwege 2 conflicterende moties van het parlement besloten had zich te onthouden van stemming.