Bietenprijs fors omlaag

Cosun betaalt voor oogst 2018 een bietenprijs van € 35,59 per ton bij een gemiddeld gehalte van 17,42% suiker en een winbaarheid van 89,9 punten.

De bietenprijs is € 10 lager (-22%) dan voor de bietenoogst van 2017 is betaald. Het is voor het eerst in 10 jaar dat de bietenprijs onder de € 40 komt.

Lage bietenprijs en tegenvallende suikerproductie

Omgerekend naar een standaard suikergehalte bedraagt de bietenprijs € 34,75 per ton bij 17% suiker en een winbaarheid van 91. Gerekend met die standaard was de prijs van 2017 per ton bieten € 47,25. Dan is de daling zelfs 26,5%. Voor de surplusbieten (17% suiker en winbaarheid van 91) betaalt Cosun € 30,72. De surplusprijs bedroeg € 28,98 voor oogst 2017.

Door de lage bietenprijs en de tegenvallende suikerproductie halen de telers voor oogst 2018 een gemiddelde financiële opbrengst van € 2.666 per hectare. Dat was nog € 4.041 voor oogst 2017. De financiële hectare-opbrengst keldert dus 34%.

Niet onverwacht

De forse daling van de bietenprijs komt niet onverwacht. In oktober meldde de bietentelerscoöperatie dat het dochterbedrijf Suiker Unie voor het eerst in de geschiedenis met verlies draait. De suikerprijs is erg laag. Bovendien hanteert Cosun een minimumbietenprijs van € 32,50 op basis van 17% suiker. Daardoor moet Suiker Unie relatief veel voor de bieten betalen, dat het bedrijf niet kan doorberekenen in de verkoopprijs van suiker. Analisten verwachten dat buiten Nederland de suikerproducenten tussen de € 18 tot € 25 per ton bieten gaan betalen voor oogst 2018.

Zwaarste jaar ooit

In oktober noemde voorzitter Dirk de Lugt van de raad van beheer 2018 het zwaarste jaar ooit voor Cosun. Dat de coöperatie nog € 2,25 boven de basisbietenprijs zit komt omdat andere dochterbedrijven van Cosun winst maken. Volgens Cosun heeft vooral aardappelverwerker Aviko een financieel uitstekend jaar achter de rug. Aviko en Suiker Unie hadden in 2017 elk een aandeel van ongeveer 40% in de omzet van Cosun.

Cosun verwacht dat 2018 ook een lastig jaar wordt voor Suiker Unie. Het bedrijf verkoopt de suiker vooral aan het begin van de bietencampagne die in september begint. De meeste suiker uit oogst 2019 is dus verkocht toen de suikerprijs op een dieptepunt zat in de EU.

Afschaffing suikerquotering

De suikerprijs kelderde in Europa nadat de suikerquotering werd afgeschaft per 30 september 2017. In juli en augustus 2017 kregen de producenten in Europa meer dan € 500 per ton witsuiker. Daarna zakte de suikerprijs naar een dieptepunt van € 320 in november 2018. Dat is de laagste suikerprijs sinds de Europese Commissie in juli 2006 startte met de maandelijkse berekening van de gemiddelde suikerprijs in de EU.

Ontwikkelingen na november

De publicatie van de suikerprijs door de Commissie loopt 2 maanden achter. Maar analisten melden dat suiker na november wel iets duurder is geworden. Op de spotmarkten liepen de prijzen in december op naar € 400 per ton. Eind januari werd in West-Europa € 430 per ton betaald. In Italië liep de suikerprijs toen al op naar € 450 tot € 470. Maar daar profiteren de Cosun-leden pas van bij de bietenoogst van 2020.

