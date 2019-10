Nog minder suiker in Duitse bieten dan in droog 2018

De bieten in Duitsland produceren nog minder suiker dan in het droge 2018. En de opbrengsten verschillen sterk per regio, blijkt uit proefrooiingen van veredelingsbedrijf Strube.

De productie varieert van 10,7 ton tot 17,1 ton suiker per hectare. De gemiddelde suikerproductie op de 6 percelen waar Strube proefrooiingen doet, ligt op 14,5 ton suiker. Dat is bijna 9% onder het meerjaarlijks gemiddelde (15,9 ton).

Duitsland is de grootste suikerproducent in de EU. Als daar minder suiker wordt geproduceerd heeft dat een positief effect op de suikerprijzen in de EU, en dat beïnvloedt de bietenprijzen die akkerbouwers krijgen uitbetaald. Strube merkt op dat de bieten met de hand worden gerooid en ontbladerd. Daarom kunnen de resultaten tot 10 procent hoger zijn dan in de praktijk.

Regenval

De 2 weken voor de proefrooiing van 7 oktober viel veel regen in Duitsland. Daardoor daalde volgens Strube het suikergehalte en steeg de wortelopbrengst. Maar dat laatste geldt niet voor de percelen waar het loof is afgestorven door droogte of vergelingsziekte. Dat verklaart de grote spreiding in suikerproductie in Duitsland.

Opvallend is dat de gemiddelde suikerproductie per hectare tijdens de proefrooiing nog lager is dan in 2018, toen de droogte langer aanhield. Dit jaar zat er begin oktober gemiddeld 14,5 ton suiker in een hectare Duitse bieten. Vorig jaar was dat 14,7 ton. In de winter viel weinig regen waardoor de Duitse bieten vanaf de start een tekort aan water hadden. Dat drukt de opbrengst extra dit jaar.

Opbrengst Rijnland 14% onder gemiddelde

Alleen het perceel in Söllingen (Noord-Duitsland) produceert meer suiker dan gemiddeld (+11%). In Wetterau (+0,8%) in Midden-Duitsland) en in Straubing (Zuid-Beieren, -5%) ligt de suikerproductie rond het gemiddelde. In de andere 3 regio’s presteren de bieten veel minder dan normaal. Rijnland (West-Duitsland) zit 14% onder het gemiddelde en Ochsenfurt (Midden-Duitsland) 11%.

Het perceel in Zeits (Oost-Duitsland) is nieuw in de proefrooiing, maar is met 10,7 ton suiker per hectare het slechtste van alle proefpercelen. Strube heeft de proefrooiingen in Wetterau, Zeits, Ochsenfurt en Straubing afgesloten. Volgende week worden de laatste proefrooiingen gedaan in Rijnland en Söllingen.