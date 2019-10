Flink opbrengstverschil tussen zomer- en wintertarwe

Het opbrengstverschil tussen winter- en zomertarwe bedraagt dit jaar 2,4 ton per hectare.

Dat blijkt uit de voorlopige oogstraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is een groter verschil dan dat van de afgelopen 3 jaar. In 2018, 2017 en 2016 waren de verschillen respectievelijk 2.100, 2.400 en 1.200 kilo per hectare. In 2015 was het verschil met 2.500 kilo per hectare grootst in de afgelopen 5 jaar. De variatie is meer het gevolg van variatie in de opbrengst van wintertarwe dan die van zomertarwe. De ramingen zijn gebaseerd op een inventarisatie door adviesorganisatie Delphy.

Totale areaal stijgt

Bij gerst, zo blijkt uit de voorlopige oogstramingen van het CBS, is de opbrengst van de zomerteelt minder stabiel dan die van zomertarwe.

Het totale areaal tarwe en gerst stijgt. Dit jaar was het bijna 156.000 hectare, vorig jaar bijna 6.500 hectare minder. In 2017 laag de beteelde oppervlakte gerst en tarwe ruim 20.000 hectare onder die van dit jaar.

Het areaal rogge was dit jaar met 1.876 hectare een paar honderd hectare groter dan dat van voorgaande jaren. Haver zit rond de 1.500 hectare.