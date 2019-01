VS en China sussen handelsruzie

De Verenigde Staten (VS) en China hebben een akkoord gesloten over de handel in rijst.

Volgens een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is dat een teken dat beide landen de scherpe kantjes van hun handelsconflict willen afhalen. “De VS mag rijst gaan exporteren naar China. Dat is voor het eerst. De handel ziet het als een teken dat er wat beweging zit in het handelsconflict tussen beide landen. China is de grootste rijstimporteur in de wereld”, aldus de woordvoerder.

Hierdoor stijgen de sojaprijzen in de VS. Volgens de woordvoerder van RVO.nl koopt China ook weer sojabonen in de VS. Die handel ligt nagenoeg stil nadat China in juli vorig jaar het importtarief verhoogde van 3% naar 25%. “Het gerucht gaat dat Chinese staatsbedrijven de importheffing niet meer hoeven te betalen en dat particuliere importeurs de heffing weer terug krijgen.”

Import sojabonen

Door de importheffing zocht de VS andere afzetmarkten voor sojabonen, zoals de Europese Unie. De EU importeert veel meer sojabonen dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Van 1 juli tot en met 31 december 2018 importeerde de EU 6,95 miljoen ton sojabonen. Dat is 12% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De VS is hofleverancier met een aandeel van 75% in de import.

Chinese importheffing

Volgens RVO.nl is het logisch dat de Europese import vanuit de VS is gegroeid. “Door de Chinese importheffing zakte de sojaprijs in de VS. Daardoor kopen Europese importeurs sojabonen in de VS, in plaats van in Brazilië. Daarnaast is de import ook gestegen, doordat de EU minder graan heeft geoogst. Soja is een alternatief voor graan in het veevoer”, aldus de woordvoerder.