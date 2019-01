NAV: kostprijs aardappelteelt 27% hoger in 9 jaar

Contractprijzen moeten omhoog vindt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

De kostprijs voor de aardappelteelt is in 9 jaar met 27% gestegen. De contractprijzen moeten met zo’n 5 cent omhoog om de teelt rendabel te krijgen, stelt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

Berekening kostprijs

De NAV berekent ieder jaar de kostprijs voor de teelt van consumptieaardappelen op zandgrond en klei. In 2010 lag de kostprijs voor de teelt op klei op 13,2 cent per kilo, in april geleverd uit de schuur. In 2019 stijgt dat naar 16,7 cent, zegt NAV-bestuurder Keimpe van der Heide. “Vooral pootgoed, gewasbescherming en bemesting werden duurder. Ook grond is nu veel duurder, maar de lage rente dempt dat effect.”

Productiekosten moeten de basis zijn voor de contractprijs

Marge voor risico teler

De NAV rekent in de kostprijs een vergoeding voor eigen arbeid en een rentevergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal. Bovenop deze kale kostprijs hoort een marge van 15% voor het risico dat de teler loopt, vindt de NAV. Inclusief marge komt de kostprijs dit jaar op 19,2 cent (klei, levering april) tegenover 15,1 cent in 2010. Van der Heide: “De contractprijs moet zo’n 5 cent omhoog om een rendabele teelt mogelijk te maken. Voor een bestendige aardappelteelt is het van groot belang dat de teler een renderende prijs krijgt. De productiekosten moeten de basis zijn voor de contractprijs.”

Genoegen met lagere contractprijs

Telers nemen genoegen met een veel lagere contractprijs, constateert Van der Heide. “Wij rekenen op klei met 50 ton leverbare aardappelen per hectare. Als je 60 ton haalt kun je toe met een lagere prijs. Daarnaast rekenen telers vaak eigen arbeid of een rentevergoeding niet. Het zou goed zijn als er telersverenigingen worden opgericht om een hogere prijs te realiseren.”

Beregening tijdens droogte

Vorig jaar was de teelt nog duurder omdat flink is beregend. Van der Heide schat die extra kosten op € 225 per hectare bij een gift van 20 millimeter. “Dan zijn alle kosten meegenomen. Als je de aardappelen 5 tot 6 keer moet beregenen, is dit een stevige verhoging van de kosten. In jaren dat beregening nodig is, moet de contractprijs met die kosten worden aangepast.”

Prijsverschillen vrije aardappelen

In de keten is ruimte voor een hogere prijs, stelt Van der Heide. “In december 2017 kostte een kilo tafelaardappelen in de supermarkt € 1,50. Dat was € 2 in december 2018. Terwijl de prijsverschillen bij de vrije aardappelen enorm waren tussen beide jaren. Zelfs bij verse aardappelen is de verkoopprijs in de winkel nauwelijks afhankelijk van de inkoopprijs.”