NAV: gelijk speelveld belangrijkste item in 2019

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt een gelijk speelveld in de Europese Unie van het grootste belang. Anders prijst de akkerbouw zich uit de markt, binnen de EU en op de wereldmarkt.

Voorzitter Teun de Jong van de NAV noemt een gelijk speelveld als belangrijkste speerpunt in de belangenbehartiging voor 2019. “Er worden steeds strengere eisen gesteld aan landbouwproducten. Dat moet worden gecompenseerd door importheffingen. Je hebt nu de oneerlijke situatie dat in de EU geen genetisch gemodificeerde (GMO) gewassen worden geteeld, maar de boeren moeten wel concurreren met de import van GMO-grondstoffen.”

Meer eisen aan landbouwproducten

De Jong verwacht meer eisen aan landbouwproducten vanwege het klimaatakkoord en de wens naar kringlooplandbouw. “Dan moet je de importproducten met heffingen belasten. Anders prijzen we onszelf uit de markt.”

De eisen aan de vergroening worden strenger, maar boeren krijgen minder geld

Ook binnen Europa is dat risico er, stelt De Jong. “Door de brexit is minder geld beschikbaar voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. De eisen aan de vergroening worden strenger, maar boeren krijgen minder geld. Sommige lidstaten compenseren hun boeren. Dan krijg je binnen de EU een ongelijk speelveld en dat is onwenselijk.”

Gewasbescherming en bemesting

Gewasbescherming en bemesting blijven speerpunten voor de NAV in de belangenbehartiging. De Jong: “Gewasbescherming moet op een efficiënte manier mogelijk blijven. En ter bevordering van de kringlooplandbouw moeten akkerbouwers meer organische mest kunnen gebruiken. De NAV wil ruimere aanvoernormen voor fosfaat, want die zijn nu zo krap dat boeren hun grond uitmijnen. Door de extra aanvoer van fosfaat komt ook meer stikstof op het land, waardoor minder kunstmest nodig is. De akkerbouw moet niet langer de dupe zijn van de wens van de veehouderij om de derogatie te behouden.”

Mededingingsregel beter benutten

Verder roept De Jong de telers van consumptieaardappelen op zich in 2019 meer te organiseren. “Boeren kunnen de ruimte die de mededingingsregels bieden beter benutten, bijvoorbeeld door per fabriek telersverenigingen op te richten. Dan is de aardappelteelt rendabeler te maken.”