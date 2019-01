Cosun boos over uitblijven ontheffing voor bietenzaad

Bietentelerscoöperatie Cosun is erg teleurgesteld over de laksheid waarmee het ministerie van landbouw de aanvraag afhandelt voor een ontheffing voor neonicotinoïde.

Bietentelers moeten uiterlijk vrijdag 4 januari hun bietenzaad bestellen. Landbouwminister Carola Schouten heeft echter nog geen besluit genomen over het verzoek van Cosun om Cruiser SB te mogen gebruiken voor bietenzaad dat wordt gezaaid op zwaardere gronden waar insecten sneller kunnen toeslaan in bieten.

Voorzitter Dirk de Lugt van de raad van beheer van Cosun constateert dat andere lidstaten veel sneller een vrijstelling hebben gegeven. “Het is uitermate teleurstellend dat het in Nederland zo lang moet duren. De voedselautoriteit NVWA had voor kerst al een positief advies gegeven over de vrijstelling van Cruiser SB. Toen wachtte de minister nog op advies van het toelatingscollege Ctgb. Maar een ontheffing voor de teelt van 2019 heeft nu geen zin meer, omdat de tijd ontbreekt om het bietenzaad nog te behandelen.”

De Lugt hoopt op een gunstig groeiseizoen voor de bieten. “De gevolgen van het wegvallen van neonicotinoïden kunnen groot zijn. De sector heeft nog 3 jaar nodig om alternatieven te ontwikkelen voor de neonicotinoïden.” Daarom diende Cosun een verzoek in om bietenzaad te mogen behandelen met Cruiser met als werkzame stof de neonicotinoïde thiamethoxam. De ontheffing is alleen aangevraagd voor de zwaardere gronden waar de bieten gevoelig zijn voor aantastingen door de bietenvlieg en de bietenkever.

Doordat het bietenzaad niet behandeld is met een insectenmiddel, moeten telers hun bieten ook controleren op luizen. Luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, dat grote schade kan veroorzaken in bieten. De EU verbood eind april 2018 het gebruik van de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam in open teelten om bijen en andere nuttige insecten te beschermen.