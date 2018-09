Suiker Unie test biologische bietenteelt

Suiker Unie doet een proef met de teelt van biologische suikerbieten bij de vestiging in het Duitse Anklam.

Als Suiker Unie ja zegt tegen biologische bieten, dan gaat de verwerking waarschijnlijk plaats vinden in Anklam. De Nederlandse fabrieken zijn te groot, meldt Jan Willem van Roessel, secretaris van de raad van beheer van bietentelerscoöperatie Cosun in het ledenblad.

Gestegen vraag naar biologische suiker

Suiker Unie produceerde begin deze eeuw ook enkele jaren biologische suiker, maar stopte daar mee vanwege de hoge kosten en de beperkte afzet. Nu is er meer vraag naar biologische suiker, stelt Van Roessel.

“De EU importeerde in 2015 zo’n 170.000 ton biologische rietsuiker. Vorig jaar is in de EU 3.150 hectare biologische bieten geteeld in Oostenrijk, Duitsland en Denemarken. Dit jaar groeit het areaal naar 5.100 hectare.”

Biologische bietenteelt lastig

De biologische teelt van bieten is lastig, zegt Van Roessel. “Omdat de planten niet beschermd worden door insecticiden, kunnen bodeminsecten veel schade aanrichten. De bemestingskosten zijn hoger, omdat geen kunstmest gebruikt kan worden.”

Onkruidbestrijding arbeidsintensief

Ook de onkruidbestrijding is lastig. “Er wordt gerekend op 150 tot 300 uur handwerk per hectare. In Oostenrijk is de gemiddelde opbrengst van biologische bieten 50 ton per hectare, tegenover 75 ton bij reguliere bieten. Hiertegenover staat wel een premie tegenover van € 45 tot € 50 per ton bovenop de reguliere bietenprijs.”

Oostenrijk verbouwt op 206.000 hectare biologische gewassen. Het bietenareaal beslaat slechts 1.800 hectare. Van Roessel: “De telers staan niet in de rij om biologische bieten te verbouwen.”