Exportseizoen aardappelen 2018-’19 vol gas van start

Nederland heeft veel consumptie- en industrieaardappelen geëxporteerd.

In de eerste 2 maanden van seizoen 2018-’19 is een record van 122.815 ton afgezet. Dat maakt de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) bekend. De aardappelprijzen waren begin juli nog laag, waardoor dat geen belemmering was voor de verkoop. Vorig seizoen ging de export ook knallend van start omdat de prijzen laag waren. Er is 3% meer uitgevoerd in juli en augustus dan in dezelfde periode een jaar geleden. Gezien het hoge prijsniveau vanaf medio augustus is de vraag hoe lang de aardappelexport zo hard door blijft stomen.

België neemt 63% af

België neemt met 77.808 ton aardappelen 63% van de totale afzet voor zijn rekening. Dat is 28% meer dan het land vorig jaar in dezelfde periode afnam. Opvallend is de Britse afname. Het Verenigd Koninkrijk neemt in de zomermaanden 3.918 ton consumptie- en industrieaardappelen af. Vorig jaar was dat nog 967 ton.

In totaal nemen landen uit de EU met 104.583 ton 17% meer aardappelen af dan een jaar eerder. Ook Amerika heeft 26% meer aardappelen aangevoerd gekregen met 9.736 ton (juli/augustus 2017: 7.743 ton). Afrikaanse landen hebben samen 63% minder ontvangen met 8.173 ton. Dat was een jaar eerder nog 21.576 ton. Verschil is dat veel minder aardappelen naar Mauritanië en Senegal zijn gegaan, mede omdat Marokko een sterkere concurrentiepositie had.