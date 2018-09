Ekoplaza niet meer ‘gifvrij, maar ‘meest gifvrij’

Supermarktketen Ekoplaza heeft als reactie op de veroordeling daar de Reclame Code Commissie besloten om zijn 75 supermarkten met ingang van volgende week om te dopen tot de ‘Meest gifvrije supermarkt’ in plaats van ‘Gifvrije supermarkt’.

‘Supermarktketen Ekoplaza heeft als reactie op de veroordeling daar de Reclame Code Commissie besloten om zijn 75 supermarkten met ingang van volgende week om te dopen tot de ‘Meest gifvrije supermarkt’ in plaats van ‘Gifvrije supermarkt’. De Commissie had deze week geoordeeld dat Ekoplaza dat laatste niet kon waarmaken.

Deze nieuwe uiting komt in de plaats van de stelling ‘Enige gifvrije supermarkt’, waarmee Ekoplaza in juli de campagne ‘Gifvrije supermarkt’ lanceerde. Ekoplaza-directeur Erik Does zegt blij te zijn met de uitspraak.

‘Claim te absoluut’

“Naar aanleiding van een klacht van een boer uit Winterswijk oordeelde de Reclame Code Commissie eerder deze week dat onze claim te absoluut is gesteld, omdat onze producten mogelijkerwijs – in zeer kleine hoeveelheden – residuen van biologische gewasbestrijdingsmiddelen bevatten”, zegt directeur Does in een persbericht op hun eigen website. “Daarbij wil Ekoplaza wel aantekenen – en dat staat ook in de uitspraak – dat wij in de laatste jaren geen enkel residu hebben aan getroffen waarbij de BNN-norm (0,01 mg/kg) werd overschreden.’

“Wij zijn blij dat onze voor- en tegenstanders ons in onze strijd, om consumenten bewust te maken van de gevolgen van landbouwgif en andere schadelijke stoffen op hun gezondheid, zo nauwlettend volgen. De Reclame Code Commissie gaat logischerwijs niet inhoudelijk in op deze klacht, maar oordeelt dat onze claim van gifvrije supermarkt té absoluut is.”

Wij zijn blij dat deze ondernemer ons wijst op het feit dat wij nu nog de kans hebben om 10% meer insecten te redden dan wij aanvankelijk dachten

De Reclame Code Commissie heeft daarnaast de klager in het gelijk gesteld dat Ekoplaza in haar communicatie niet mag verwijzen naar een Duits onderzoek waarin wordt gesteld dat al 76% van de insecten is uitgestorven, omdat dit niet representatief is in Nederland. De RCC stelt vast dat Natuurmonumenten constateert dat 66% is uitgestorven. Does: ‘Wij gaan hier niet tegen in verweer. Sterker nog, wij zijn blij dat deze ondernemer ons wijst op het feit dat wij nu nog de kans hebben om 10% meer insecten te redden dan wij aanvankelijk dachten.”

Behalve het aanpassen van de ‘gifvrij-uiting’ is de supermarktketen van plan om op korte termijn flyers in de winkels te leggen, waarin zij zegt ‘genuanceerd uitleg’ te geven over strijd en keuze voor biologische gewasbestrijdingsmiddelen. Ook komt er binnenkort op de website een dossier over gif.