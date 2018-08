Bieten maken weinig suiker aan

De bieten in België maken weinig suiker aan, blijkt uit de derde proefrooiing door Tiense Suikerraffinaderij.

De bieten in België maken weinig suiker aan. De laatste 2 weken produceerden de bieten gemiddeld 130 kilo suiker per dag per hectare. Het vijfjarig gemiddelde van de dagelijkse suikerproductie ligt op 159 kilo per hectare.

Weinig loof op de bieten door droogte

De oorzaak is dat er weinig loof op de bieten staat door de droogte, meldt het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB) op basis van de derde proefrooiing door Tiense Suikerraffinaderij. Er zit nu 29,2 ton loof op een hectare bieten. Dat was vorig jaar 40,5 ton. Het KBIVB tekent wel aan dat de monstername dit jaar met een week is vervroegd. Dat maakt de vergelijking met 2017 minder nauwkeurig. Ook zijn dit jaar de verschillen tussen percelen soms erg groot.

De monsters zijn maandag 27 augustus genomen. Toen bevatten de bieten 16,73% suiker. Dat is 1,17 procentpunten minder dan bij de proefrooiing op 13 augustus. Bij de eerste proefrooiing eind juli zat er 18,76% suiker in de bieten, veel hoger dan normaal. Nu is het suikergehalte onder het niveau van vorig jaar gezakt. Dat lag begin september 2017 op 17,11% .

Suikerbieten lopen sterk achter in groei

Verder blijkt uit de laatste proefrooiing dat de bieten sterk achter lopen in groei. De wortelopbrengst ligt op 75,8 ton per hectare. Dat is weliswaar ruim 15 ton meer dan twee weken geleden, maar vorig jaar was dat 94 ton bieten per hectare. Door het lage wortelgewicht loopt de suikerproductie ook sterk achter. Vorig jaar zat de productie begin september op ruim 16 ton suiker per hectare. Nu zit er slechts 12,7 ton suiker in een hectare bieten.