Biet bevat extreem veel suiker

De suikerproductie per hectare ligt op een extreem hoog niveau, ondanks de droogte.

Er zijn tot nu toe minder kilo’s bieten per hectare gegroeid. Maar de extreem hoge suikergehaltes zorgen dat de suikerproductie per hectare gemiddeld toch boven het meerjaarlijkse niveau uitkomt. Dat blijkt uit proefrooiingen in Duitsland en België. Suiker Unie komt volgende week met een schatting van de Nederlandse bieten- en suikeropbrengst.

19,4% suiker gemiddeld

Veredelingsbedrijf Strube heeft proefrooiingen gedaan in Wetterau, Ochsenfurt en Straubing, in het midden en zuiden van het land. Volgende week starten de proefrooiingen in het noorden. In Ochsenfurt bevatten de bieten gemiddeld 19,4% suiker. Er was op 3 augustus 55,1 ton bieten per hectare gegroeid. De suikerproductie ligt op 10,7 ton per hectare.

15,6% lagere bietenproductie

De bietenproductie ligt 15,6% onder het gemiddelde van 2016 en 2017. Maar door het extreem hoge suikergehalte ligt de suikerproductie nu 10% hoger dan het gemiddelde van de 2 voorgaande jaren. De proefrooiingen in Wetterau en Straubing geven hetzelfde beeld. Dat geldt ook voor proefrooiingen in België, die zijn uitgevoerd door Tiense Suiker en Iscal Sugar.

Agronoom Tobias Bokeloh van Strube zegt dat de huidige stand van zaken geen maat is voor wat de bieten uiteindelijk aan suiker gaan produceren. “Deze cijfers zijn het gevolg van extreem weer. In het zuiden viel regelmatig wat regen in tegenstelling tot Noord- en Oost-Duitsland. In het noorden verwacht ik ook bovengemiddelde suikergehaltes. Hopelijk valt er regen. Dan zal het suikergehalte dalen. Eerst groeit er nieuw blad. Daarna zullen de bietenopbrengsten langzaam stijgen. Daarom kunnen de uiteindelijke opbrengsten sterk afwijken van deze proefrooiingen.”