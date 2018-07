Weuthen: er waren te veel aardappelen op de markt

Afgelopen seizoen waren er veel te veel aardappelen op de markt, zegt handelshuis Weuthen.

De kwaliteit van de aardappelen loopt hard achteruit. Aardappelen van oogst 2017 zijn versleten, omdat het seizoen zijn sporen heeft nagelaten. Afgelopen seizoen waren er veel te veel aardappelen op de markt.

“Na een rampzalig jaar wordt het areaal voor het daarop volgende seizoen vrijwel altijd beperkt. Dat is voor komend seizoen (2018-’19) niet het geval”, zegt Ferdi Buffen, directeur van het toonaangevende Duitse aardappelhandelshuis Weuthen op de Belchim aardappeldag in Dötting. “Omdat andere akkerbouwgewassen tegenvallen, kan het aardappelareaal in 2018 met 5% tot 6% uitbreiden.”

Verschuiving van Bintje naar Fontane

Uitbreiding zit voornamelijk in België en Frankrijk, omdat de vraag daar groeit. Opbrengsten worden groter, omdat er sterkere rassen worden geteeld. Er is een verschuiving zichtbaar van Bintjes naar Fontanes. Ook rassen voor de verwerking van chips en tafelaardappelen hebben aanzienlijk hogere opbrengsten. Techniek van machines op het land en in de fabriek dragen daar deels aan bij.

Buffen: “De verwerkende industrie houdt vast aan het beleid om meer aardappelen te contracteren. Hierdoor wordt de marktwerking kleiner.”

Consumptie tafelaardappelen blijft dalen

De consumptie van verse tafelaardappelen loopt verder achteruit. Het inkoopbeleid is steeds meer gericht op kleinere verpakkingen voor de retail, met meer verschillende soorten verpakkingen met minder kilo’s. De afzet van tafelaardappelen naar supermarkten is lastig in de Zuid-Duitse regio Palts. Opbrengsten vallen tegen door droog weer en nog steeds zit import uit Israël, Spanje en Portugal de nieuwe oogst in de weg.