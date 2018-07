OM wil boete en werkstraf voor teelt ‘foute aardappelen’

Een van de grootste aardappeltelers van Drenthe ging in 2015 in de fout.

Op tientallen hectares grond was het niet toegestane ras Innovator gepoot, aldus het Openbaar Ministerie. De officier van justitie wil dat de bedrijven van de teler € 60.000 boete betalen. De akkerbouwer zelf moet wat de officier betreft een werkstraf ondergaan.

Op gelijke manier worden behandeld

De regelgeving rond de aardappelteelt is complex, zei de akkerbouwer donderdag 12 juli tegen de rechters in Zwolle. Maar als hij regels overtreden heeft, wil hij op een gelijke manier behandeld worden als collega‘s. “Als mijn buurman door rood rijdt en ik ook, wil ik dat we dezelfde boete krijgen.” En dat is hier niet het geval, zei hij. Want collega-akkerbouwers stonden donderdagmiddag niet terecht, terwijl ook daar overtredingen geconstateerd zijn. Dat collega’s van hem er eerder met een waarschuwing vanaf kwamen, heeft met capaciteitsproblemen bij de NVWA te maken, zei de officier. Gekozen is om de grootste ‘overtreders’ aan te pakken. De verdachte in deze zaak viel daar zeker onder. “Ik las in Boerderij dat u 630 hectare aan aardappelen heeft. Dan bent u een van de grootsten.”

De akkerbouwer verbouwde Innovators op zijn grond. Dat ras was op dat moment verboden in Drenthe. - Foto: Ton Kastermans

De 46-jarige akkerbouwer uit Nieuw-Dordrecht pootte het ras Innovator, dat in Drenthe in die tijd niet was toegestaan. Er staat heel wat op het spel, zei de officier. “We hebben 170.000 hectare aan aardappelpercelen in ons land. We zijn de grootste exporteur en at zegt wat over ons landje. Ziektes als de wratziekte en aardappelmoeheid vormen een ernstige bedreiging voor deze enorme sector. En de nonchalance van akkerbouwers als de verdachte brengen het einde van die sector nabij. Dat op zijn percelen geen ziektes zijn aangetroffen, was toeval. Meneer zegt in feite dat hij door rood mag rijden als het niet tot ongelukken leidt. Maar hij heeft gewoon geluk dat er geen andere auto’s reden.”

Wassen neus

Het klopt dat hij fout zat, zei de verdachte. “Die regels zijn feitelijk een wassen neus. Als een boer aan de ene kant van de sloot in Friesland zit, mag hij het ras wel telen en de buurman aan de andere kant van de sloot in Drenthe mag het niet. Dat is toch niet uit te leggen?” Bovendien is op zijn land geen aardappelziekte aangetroffen. En dat is geen toeval, wilde hij zeggen. Hij ging juist heel voorzichtig te werk, zo legde hij uit. Hij werkte met NAK-gecertificeerd pootgoed en liet alles regelmatig controleren. Opgeteld gaat het mogelijk om 98 hectare op percelen in onder meer Nieuw-Dordrecht en Wijster waar het in de provincie niet toegestane ras innovator stond. De officier van justitie vond dat D. met ‘een grote mate van achteloosheid’ opereerde. Voor alle overtredingen van zijn bv’s vond ze een boete van € 60.000 gepast. De akkerbouwer zelf zou 180 uur werkstraf moeten krijgen, waarvan 60 uur voorwaardelijk. D. schrok van de hoogte van de boete.