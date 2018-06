Suiker Unie verwacht ruim 15 ton suiker per hectare

Gezien de stand van de suikerbieten is de opbrengstverwachting gemiddeld ruim 15 ton suiker per hectare, wat in de buurt komt van het record van het afgelopen jaar.

Dat meldt verwerker Suiker Unie nu de groeipuntsdatum is vastgesteld.

Het groeipunt van suikerbietenteelt 2018 valt 7 dagen voor het 5-jarige gemiddelde. Na een gemiddeld late zaai – 16 april, waar 4 april gemiddeld is – heeft het uitzonderlijke mooie weer van de afgelopen weken ertoe geleid dat het groeipunt is uitgekomen op 11 juni.

De stand van suikerbieten in Noord-Friesland deze week. - Foto: Ruud Ploeg

Grote gebiedsverschillen

De gebiedsverschillen zijn best groot. De groeipuntsdatum varieert van een vroege 1 juni voor de regio’s Oostelijk en Zuidelijk Flevoland tot een langjarig gemiddelde 18 juni op de Zeeuwse Eilanden.

Dit groeipunt is het startschot voor de versterkte diktegroei van de wortel van de suikerbiet. Vanaf dat moment bevat de wortel gemiddeld 4 gram suiker. Het gewas is vanaf de groeipuntsdatum in volle productie en daarmee in staat alle invallende straling te onderscheppen. De productiesnelheid is sterk afhankelijk van de hoeveelheid straling die per tijdseenheid op het perceel valt.

Groeipuntsdatum van belang

Van de geproduceerde biomassa gaat er een steeds groter aandeel naar de wortelgroei en een kleiner deel naar de bovengrondse plant. De hoofdwortel wordt snel dikker en de opslag van suiker in de wortel begint. Stress vertraagt dit proces. Dit komt voor op diverse percelen in het Zuidwesten en Drenthe, waar wateroverlast is geweest. De groeipuntsdatum is belangrijk, geeft Suiker Unie aan, vanwege het verband met de eindopbrengst.