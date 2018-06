Pootgoed haalt slechtste score in 8 jaar

De kwaliteit van het pootgoed in de veldkeuring is de slechtste in 8 jaar.

De keuringsdienst NAK verlaagde tot nu toe 5,9% van het areaal in klasse. Van het areaal is 1,1% afgekeurd. Dat is sinds 2010 niet zo veel geweest. In dat jaar was in week 25 van het totale pootaardappelareaal 11,2% in klasse verlaagd en 1,7% afgekeurd voor gebruik als uitgangsmateriaal.

Oorzaak klasseverlagingen

De NAK meldt dat dit jaar in 87% van de klasseverlagingen bacterieziek de oorzaak is. Dat is veel meer dan in voorgaande jaren. De oorzaak is dat de pootaardappelen vorig najaar onder slechte natte omstandigheden zijn gerooid. Daardoor kan meer versmering optreden, waardoor meer knollen een latente besmetting met erwinia hebben opgelopen. Dit was ook terug te zien in de veldkeuring van 2016 toen 71% van het areaal in week 25 al in klasse was verlaagd vanwege erwinia. Dat betrof nateelten van pootgoed dat in het najaar van 2015 ook onder zeer natte omstandigheden was gerooid.

Zeer ongunstige situatie

De NAK heeft tot nu toe bijna 90% van alle aangemelde percelen voor de eerste keer gekeurd. Vooral in het midden en het zuiden van het land vallen de resultaten tegen. De NAK heeft daar ook de eerste percelen pootgoed in klasse verlaagd, omdat primair virus is gevonden. Volgens de keuringsdienst NAK is de kans groot dat bladluizen virus overdragen op de planten. “Vanwege de verwachte mooie weersomstandigheden en de daarmee verwachte toename van gevleugelde bladluizen in combinatie met de aanwezigheid van veel viruszieke planten in het veld, is de situatie zeer ongunstig te noemen.”