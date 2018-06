Bietentelers moeten minder leunen op chemie

Suikerbietentelers moeten minder afhankelijk worden van chemische middelen om hun gewassen gezond te houden.

Dat was de boodschap van de suikerbietenveredelingsbedrijven op de open dag van CZAV en proefboerderij Rusthoeve. Telers hebben een aantal uitdagingen. Het verbod op neonicotinoïden leidt tot grotere kans op vergelingsziekte. De sector probeert nog een derogatie te krijgen om tijd te hebben om nieuwe methoden te ontwikkelen. De kweekbedrijven hebben daar de eerste 10 jaar geen oplossing voor. Een resistentie tegen vergelingsziekte blijkt erg moeilijk in te kruisen.

Cercospora-tolerante rassen

De kweekbedrijven zijn al wel ver met ontwikkelen van cercospora-tolerante rassen. In de Verenigde Staten en Zuid-Europa worden al veel cercospora-tolerante rassen geteeld omdat daar veel cercosporasoorten voorkomen die resistent of minder gevoelig zijn voor de beschikbare middelen. Ook in Nederland zijn al minder gevoelige isolaten gevonden. De opbrengst van de jongste generatie cercospora-tolerante rassen blijft nog maar zo’n 5 tot 6% achter bij de potentiele opbrengst van andere rassen. Kweekbedrijf SesVanderHave liet op het bietenplein het cercospora-tolerante ras Auckland zien.

Test bepaalt vitaliteit van de kiem

Om tot een weerbaarder gewas te komen dat ook goed en egaal opkomt, ontwikkelde zaadbedrijf Strube een zogenoemde ‘phenotest’ waarmee de kwaliteit van het zaaizaad verbeterd kan worden. In tegenstelling tot een visuele kiemkrachtbepaling wordt met deze test ook de vitaliteit van de kiem bepaald. De vitaliteit bepaalt bijvoorbeeld of het plantje wel of net niet door een korst komt of dat het een nachtvorst overleeft.