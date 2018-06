110.000 ton Aviko-fritesaardappelen naar vlokken en zetmeel

Aviko Potato heeft afgelopen seizoen 110.000 ton over-aardappelen afgezet naar de vlokken-, granulaat én zetmeelindustrie, waaronder Avebe.

Dat meldt de Aardappeltelers Commissie (ATC) van Aviko Potato in een toelichting op hun poolprijs. De aardappelen groeiden extreem grof en hadden gemiddeld genomen een iets lager onderwatergewicht (OWG). Dat leidde uiteindelijk tot een gemiddelde opbrengst van 57,3 ton netto per hectare. Dat is bij de telers van Aviko Potato bijna 11 ton per hectare meer dan het jaar ervoor.

Extra aanbod

Voor Aviko Potato betekende dit een extra aanbod ten opzichte van vorig jaar van te verwerken aardappelen van 110.000 ton. Om deze hoeveelheid vroegtijdig af te romen, werd tot 3 keer een forse voorraad fritesaardappelen afgezet naar de vlokken-, granulaat- én zetmeelindustrie.

Door het redelijk stabiele prijsniveau gedurende het seizoen, was het voor de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato lastig om te profiteren van oplevingen in de markt.

Poolprijs

Voor oogst 2017 heeft ATC voor Innovator met voorverkoop een poolprijs gerealiseerd van € 65,71 per ton in week 45 tot € 94,31 per ton in week 28. De rassen Bintje, Challenger en Fontane in de pool zonder voorverkoop brachten in week 45 slechts € 46,93 op, oplopend naar € 70,34 per ton in week 28.