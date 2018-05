VTA: kwaliteit bepalend in ruime voorraad aardappelen

De vrije aardappelvoorraad is met 23% medio april nog steeds groot onder de VTA-leden.

De afgelopen 5 jaren lag in deze periode zo’n 10% nog vrij op voorraad. Dat bleek uit de peiling gehouden onder leden van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA).

Het aandeel geleverde aardappelen in de periode tot en met half april is met 52% minder groot dan in voorgaande jaren. Volgens het 5-jarig gemiddelde was deze periode in het seizoen ruim 63% van de aardappelen geleverd.

Kansen voor kwaliteit

In absolute tonnen is meer afgeleverd dan vorig seizoen in dezelfde periode, maar door de grote opbrengsten dit seizoen en relatief lage productie in 2016 is de huidige voorraad 34% groter dan een jaar geleden. “We weten dat de voorraad ruim is en de kwaliteit matig,” zegt Bert Timmermans bestuurslid en voorzitter van de handelscommissie aardappelen van VTA.

De tarrapercentages zijn hoog onder aardappelen van de VTA-leden. Die liggen 5% tot 10% hoger dan andere jaren. Er zijn partijen met problemen zoals misvormingen, drukplekken en groen. VTA verwacht dat de kwaliteitsproblemen de komende weken toenemen, want in bijna alle opslagen komen onverwachte problemen voor. Het explosieve groeiseizoen in de nazomer en de nattigheid in de herfst zorgt ervoor dat aardappelen snel verouderen en drukplekken ontstaan. Dat komt de bakkwaliteit niet ten goede.

Langer door met oude oogst

Timmermans: “Het late voorjaar en krimpende areaal vroege aardappelen zorgt ervoor dat we langer door moeten met de oude oogst. Dat biedt vervolgens kansen voor goede kwaliteit aardappelen. De komende weken zijn afzetmogelijkheden voor mindere partijen niet goed. Dat is in heel West-Europa het geval.”