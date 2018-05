Pootgoedexport in april opvallend groot

Den Haag – De Nederlandse export van pootaardappelen in april is niet eerder zo groot geweest als vorige maand. In totaal werd bijna 140.000 ton over de grens gebracht, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie. Normaal schommelt de Nederlandse pootgoedexport in april tussen 80.000 en 90.000 ton. De vorige uitschieter dateert van april 2013 toen de uitvoer net onder de 120.000 ton uitkwam.

De exporteurs hebben vorige maand zelfs nog een fractie meer pootgoed afgeleverd dan in maart. En dat is onder meer het gevolg van het late voorjaar in belangrijke afzetgebieden als Duitsland en België. In vergelijking met vorig jaar is in april bijna 60.000 ton meer geëxporteerd. Het resultaat hiervan is dat de achterstand in de uitvoer ten opzichte van vorig jaar voor een heel groot deel te niet is gedaan.

De totale uitvoer tot en met april is dit jaar uitgekomen op 777.051 ton, blijkt uit de NAO-cijfers. Vorig jaar stond de teller na april op 796.145 ton. Het verschil is daarmee geslonken tot minder dan 20.000 ton, ofwel 2,4 procent. Ten opzichte van 2016 is het verschil nog kleiner, namelijk maar net iets meer dan 7.000 ton. Daarmee is dit seizoen het op 2 na beste jaar qua hoeveelheid export.

Duitsland is op dit moment de grootste afnemer van Nederlands pootgoed. De Duitse akkerbouwers hebben meer pootgoed in Nederland gekocht dan vorig jaar. Dat terwijl verwacht werd dat Europese afnemers veel minder pootgoed zouden kopen in verband met het slechte consumptie-aardappelseizoen. De totale pootgoedafzet naar Duitsland is dit seizoen opgelopen naar 89.171 ton. De uitvoer naar België blijft daar vooralsnog net achter. Vorig jaar was België uiteindelijk de grootste klant met een afname van net iets meer dan 100.000 ton.