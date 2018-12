Project zoekt toets voor betere kwaliteit pootgoed

Het Ketenproject verbetering pootgoedkwaliteit richt zich in het laatste jaar vooral op een toets die kan voorspellen welke kwaliteit pootaardappelen hebben.

Ook gaat het project meer aandacht geven aan de omstandigheden waaronder pootgoed wordt bewaard na het afleveren.

Het 3-jarige Ketenproject verbetering pootgoedkwaliteit is gestart in najaar 2016 nadat in dat voorjaar veel consumptieaardappelen slecht opkwamen. Als reden werd vaak de kwaliteit van het pootgoed genoemd. In de eerste 2 jaar van het ketenproject zijn in elk jaar 50 partijen pootaardappelen gevolgd van teler tot consumptieperceel. Volgens de projectdeelnemers is in de eerste 2 jaar aangetoond dat er een toets is die kan voorspellen of er kans is op opkomstproblemen.

Geen conclusies, wel aanwijzingen

Hoewel de projectgroep veel informatie heeft verzameld en geanalyseerd over teelthandelingen en bewaring, kunnen de deelnemers nog geen concrete conclusies trekken. Wel zijn er aanwijzingen dat er een verband is tussen pootgoedvitaliteit, (latente) besmetting met erwinia en het aantal rotte knollen in de stresstest in een klimaatkamer.

Maar deze kenmerken verklaren maar een klein deel van de variatie in opkomst op consumptiepercelen. Percelen waar pootgoed van dezelfde herkomst is gepoot, kunnen toch sterk verschillen in opkomst. Volgens de projectgroep is niet één oorzaak aan te wijzen van de opkomstproblemen. De problemen worden waarschijnlijk veroorzaakt door verschillende factoren.

Invloed van omstandigheden tijdens rooien

Vanuit de pootgoedsector wordt vaak gewezen op de omstandigheden tijdens het rooien van pootaardappelen. In een natte oogstperiode zijn de opkomstproblemen het jaar daarna vaak groter. Dat bleek zo te zijn in voorjaar 2016 na de natte pootgoedoogst van 2015 en ook in voorjaar 2018 na de natte oogst van 2017.

Deelnemers en doelen project

Het project is een initiatief van Agrico, Aviko, Farm Frites, HZPC, Kleinjans Aardappelhandel, Lamb Weston/Meijer, McCain, Meijer en Nedato. De NAO (aardappelhandel) en VAVI (aardappelverwerkers) faciliteren het project. De telersorganisaties LTO en NAV zijn adviseur bij het project. De uitvoering ligt bij de keuringsdienst NAK.

Het project heeft als doel om te achterhalen welke factoren tijdens de teelt en de bewaring effect hebben op de vitaliteit van de pootaardappelen en hoe de kwaliteit verbeterd kan worden. Ook wil het project uitzoeken of slechte partijen pootgoed zijn op te sporen voor ze worden gepoot.