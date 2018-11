LTO wil fiscale spaarrekening voor akkerbouwers

Akkerbouwers moeten in goede jaren geld opzij kunnen leggen voor slechte jaren.

Voorzitter Jaap van Wenum van de LTO-vakgroep Akkerbouw pleit voor een fiscale regeling om dat mogelijk te maken. “LTO gaat daar voor lobbyen. Er was tot nu toe weinig politiek draagvlak voor, maar door zo’n droog jaar als dit is er hopelijk meer begrip voor in de politiek”, zei hij vorige week in Midwolda (Gr.) op de eerste akkerbouwbijeenkomst van dit najaar.

Je ziet in goede jaren dat boeren meer investeren om de belastingdruk te verlagen

Ondernemers kunnen nu al financiële verliezen fiscaal verrekenen met winsten in andere jaren. Volgens Van Wenum is dat onvoldoende. “Je ziet in goede jaren dat boeren meer investeren om de belastingdruk te verlagen. Maar dat levert geen liquide middelen op in jaren dat het financieel slechter gaat. Daarom moeten boeren in goede jaren geld opzij kunnen leggen op een aparte spaarrekening. Dat hoeven ze pas fiscaal te verrekenen als ze in een slecht jaar het geld nodig hebben.”

Minder inkomsten door droogte

Vooral de akkerbouwers hebben het moeilijk door de droogte van dit jaar. Accountantskantoor AVM Accon heeft berekend dat een gemiddeld veenkoloniaal akkerbouwbedrijf dit jaar door de droogte ruim € 100.000 minder aan bruto inkomsten heeft dan over teeltjaar 2017. Van Wenum: “Ook in het Zuidwesten heeft de droogte enorme gevolgen voor de financiële positie van akkerbouwers. Zo’n jaar als dit onderstreept de noodzaak voor alle boeren om fiscaal vriendelijk een financiële reserve op te kunnen bouwen.”