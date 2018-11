Harde maatregelen HZPC en Agrico tegen frauderende teler

De pootgoedhandelshuizen Agrico en HZPC nemen maatregelen tegen de frauderende pootgoedteler uit Luttelgeest.

Ze doen geen zaken meer met hem. Agrico is van plan hem te royeren als lid van de coöperatie. De teler is ook zijn functie kwijt in het bestuur van de Vereniging HZPC.

De teler mengde bewust consumptieaardappelen door pootaardappelen tijdens het inschuren en is op heterdaad betrapt door de NAK. De keuringsdienst heeft hem daarom onder verscherpt toezicht geplaatst gedurende 3 jaar.

Het HZPC-bestuur zette hem als bestuurder direct op non-actief. Daarna nam de teler zelf zijn ontslag, zegt HZPC-directeur Gerard Backx. “We zijn ons vertrouwen in hem kwijt. Hij krijgt geen telersovereenkomst meer aangeboden van HZPC.”

Ik heb nog nooit meegemaakt dat een teler zo planmatig en op zo’n grote schaal de boel flest

Het pootgoed dat hij dit jaar voor HZPC heeft geteeld en dat wel is gecertificeerd door de NAK, wil het handelshuis ontvangen. Backx: “Het is ons pootgoed en ik wil niet dat hij ons pootgoed zelf kan verhandelen. Hij moet ook al het basismateriaal van onze rassen inleveren. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een pootgoedteler zo planmatig en op zo’n grote schaal de boel flest.”

Breeders Trust meer onderzoek laten doen

Ook Agrico sluit de deur naar de frauderende teler, zegt directeur Jan van Hoogen. “Hij krijgt geen areaal meer aangeboden. We gaan hem uitschrijven als lid. We gaan onze leden voorstellen om Breeders Trust meer onderzoek te laten doen naar fraude. Ook gaan we voorstellen om onze eigen interne controle aan te scherpen.”