NVWA vindt bruinrot in Friesland, Groningen en Noord-Holland

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft op 3 plaatsen besmettingen met bruinrot in aardappelen vastgesteld.

Het gaat om een besmetting in een partij pootgoed van het ras Spunta bij een pootgoedteler in Friesland en een partij Bartina bij een pootgoedteler in Groningen.

Bij het onderzoek naar de bron en verdere verspreiding van de besmetting is ook een besmetting vastgesteld in een partij Spunta bij een pootgoedteler in Noord-Holland. Deze partij is klonaal verwant aan de besmette partij in Friesland, waardoor er sprake is van een lijnbesmetting. Van andere bedrijven zijn nog (zuster)partijen in onderzoek.

Besmettingsbron bruinrot onbekend

De bron van de besmetting in het Spunta-pootgoed is nog niet vastgesteld. Bij de betrokken stammenteler is geen bruinrot aangetoond. Het onderzoek naar de bron en de omvang van de besmetting bij het ras Bartina is nog in volle gang.

De besmettingen zijn aan het licht gekomen bij reguliere keuringen van het pootgoed door keuringsdienst NAK. Het onderzoek naar de bron en eventuele verdere verspreiding van de aardappelziekte doet NVWA in nauwe samenwerking met NAK.

Quarantaineziekte bruinrot

Bruinrot is een quarantaineziekte en wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum. De bacterie komt voor in het oppervlaktewater. Om verspreiding van bruinrot te voorkomen, is het beregenen met oppervlaktewater in sommige gebieden verboden.

Alle pootgoed van met bruinrot besmette bedrijven niet uitpoten

De partijen pootgoed zijn door de NVWA officieel besmet verklaard. Ook alle andere pootgoedpartijen van de bedrijven waar de besmettingen zijn vastgesteld, mogen niet meer uitgepoot worden. Ook gelden er beperkingen voor de betrokken percelen en moeten de besmette bedrijven extra hygiënemaatregelen nemen. Zusterpartijen van een besmette klonale lijn, waarin bij het onderzoek de bacterie niet is aangetoond, krijgen de status ‘waarschijnlijk besmet’. Dit betekent dat deze ook niet meer mogen worden uitgeplant.

Begin dit jaar werd voor het laatste bruinrot aangetroffen bij pootgoed. In 2016 en 2017 waren er ook gevallen van bruinrot.