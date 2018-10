HZPC: tekort aan pootgoed in hoogste klassen

Handelshuis HZPC verwacht bij enkele aardappelrassen een tekort aan pootgoed in de hoogste klassen. Dat komt doordat de keuringsdienst NAK dit jaar meer pootaardappelen in klasse heeft verlaagd dan in andere jaren. Ook nam door droogte de hectareopbrengst af waardoor minder pootgoed beschikbaar is.

De NAK verlaagde tijdens de veldkeuring 15,6% van het pootgoedareaal in klasse. In de nacontrole (na de oogst) is tot nu toe nog eens 25% in klasse verlaagd. Hierdoor is minder pootgoed beschikbaar in de hogere klassen, verwacht HZPC-directeur Gerard Backx. “Dit geeft problemen in de opbouw van diverse rassen. Ik kan het tekort niet kwantificeren, omdat er grote verschillen per ras zijn. Dit betekent dat bepaalde nieuwe rassen minder snel kunnen groeien dan gepland. Dat moeten we accepteren en iets langer blijven werken met de oudere rassen.”

Hectareopbrengsten onder meerjarig gemiddelde

Volgens Backx is nagenoeg alle pootgoed nu geoogst. “De hectareopbrengst ligt rond 20% onder het meerjarig gemiddelde. Maar het verschil tussen telers, gebieden en rassen is groot.”

Agrico zit wat ruimer in de hogere klassen pootgoed, zegt directeur Jan van Hoogen. “Zo’n 80% van ons areaal is uitgeplant als S. Maar het wordt spannend of we dit seizoen altijd genoeg pootgoed hebben voor landen die een hogere klasse willen. Zeker als ze ook nog strenge eisen stellen aan schurft. Dat wordt een heel gepuzzel.”

Veel vraag naar poters door hoge aardappelprijzen

Van Hoogen schat de hectareopbrengsten dit jaar 15% kleiner dan gemiddeld. “Bij de vroege rassen kan dat oplopen naar 40%. Die hebben echt een knal gehad van de droogte. Terwijl de vraag naar vroege rassen voor teeltseizoen 2019 zal groeien. Telers van consumptieaardappelen willen volgend jaar vroeg aan de markt zijn met deze hoge prijzen. Door de hoge consumptieprijzen is er sowieso veel vraag naar pootaardappelen, ook vanuit landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.”