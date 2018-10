Droogte drukt suikerproductie in EU

De droogte in de EU heeft meer schade toegebracht aan de bieten dan gedacht.

In september ging de Europese Commissie nog uit van een productie in de EU van 19,2 miljoen ton suiker. De Commissie verlaagt dat nu naar 18,8 miljoen ton. Dat heeft een opdrijvend effect op de suikerprijs, wat positief uitpakt voor de bietenprijs.

De productie van 18,8 miljoen ton is maar liefst 2,3 miljoen ton kleiner (-11%) dan in 2017-‘18, het eerste seizoen in de EU zonder suikerquotering. Vooral de Duitse suikerproductie valt terug. De hectareopbrengsten zijn daar gemiddeld 16% lager dan vorig jaar. In Frankrijk is de daling 10%. Beide landen produceren ruim de helft van alle Europese suiker. In Roemenië is de daling het sterkst met 28% ten opzichte van oogst 2017. In Nederland houdt de Commissie het op een productiedaling per hectare van 10%. Het Europese bietenareaal is met 1,65 miljoen hectare vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar (1,66 miljoen ha).

Brazilië produceert ook minder suiker

De afgenomen productie heeft een prijsopdrijvend effect. Maar de notering op de termijnmarkt in Londen van het eerst aflopende contract (december 2018) is nog wel lager dan vorig jaar eind oktober. Maandag sloot het contract op $ 364,70 per ton. Dat is bijna $ 9 lager dan vorig jaar. Eind september stond het contract op een dieptepunt van $ 311,70. Daarna is suiker wat duurder geworden op de wereldmarkt, doordat droogte de suikerproductie in de EU heeft gedrukt. Ook valt de productie tegen in Brazilië, de grootste suikerproducent en -exporteur in de wereld. Daarnaast is de productie van ethanol als brandstof nu aantrekkelijk vanwege de hogere olieprijs. Vorig jaar werd 56% van de suiker in Brazilië omgezet in ethanol, nu is dat toegenomen tot 68%. Ook dat vermindert het suikeraanbod op de wereldmarkt. Daarnaast stijgt de Braziliaanse reaal in waarde, waardoor Braziliaanse suiker duurder wordt op de wereldmarkt. Suiker wordt in de internationale handel afgerekend in dollar.