Next Genetix verder met Danish genetics en Danic

Next Genetix betrekt voortaan sperma en dieren van de Deense bedrijven Danish Genetics en Danic.

De overeenkomst met Danbred International is niet verlengd. Directeur Gerard Reuling van Next Genetix in het Achterhoekse Wehl geeft aan dat daar twee redenen voor zijn. Volgens Reuling verlangde Danbred International van Next Genetix dat zij jaarlijks meer dan een miljoen euro zouden afdragen aan het Deense fokkerijbedrijf, zonder dat een cent daarvan wordt gestoken in de genetische vooruitgang van de varkens. Gerard Reuling: “Echt nul. Daar zijn wij en onze klanten niet bij gebaat.”

Reorganisatie DanAvl/Danbred

De reorganisatie die Deense fokkerij-organisatie DanAvl/Danbred doorvoerde heeft er volgens Reuling toe geleid dat bijna de helft van de Deense fokdieren bij de nieuwe bedrijven Danish Genetics en Danic zit. Dit zijn volgens Reuling tevens de dieren met de hoogste gezondheidsstatus en de beste fokwaarden. Dat is de belangrijkste reden om met deze bedrijven verder te gaan, betoogt Reuling.

230 raszuivere beren

Next Genetix heeft niet stilgezeten afgelopen weken. Ze hebben 230 raszuivere fokkerijberen liggen bij drie verschillende ki-organisaties: Preferent KI, GFS in Duitsland en bij Fokkerij Centrum Nederland. Deze beren zijn afkomstig van Danish Genetics en Danic.

Start met fokken F1-zeugen

Next Genetix gaat weer net als voorheen aan klanten leveren die gelten kopen en met eigen aanfok werken. Om dat eerste mogelijk te maken, wordt in Nederland gestart met het fokken van F1-zeugen. Voor eigen aanfok liggen de beren dus klaar.