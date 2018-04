Jansen verwacht dat LTO samenwerking tekent

Voorzitter Ingrid Jansen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zegt er vanuit te gaan dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de POV en de LTO-organisaties wordt getekend.

Volgens haar is de overeenkomst in samenspraak met deze partijen opgesteld. Jansen: “De overeenkomst is het resultaat van de onderhandelingen. We gaan er van uit dat LTO de afspraken nakomt en het document tekent.”

Heffing contributie

De eindversie van de overeenkomst ligt op tafel, zegt Jansen. Ze hoopt dat voor 1 mei de handtekeningen zijn gezet. Jansen wil opschieten. De heffing van de contributie vanuit de POV is onlosmakelijk verbonden met het bereiken van een akkoord.

‘Wij komen onze afspraken na. Ik verwacht dat ook van LLTB’

LLTB

De POV-voorzitter zegt op de hoogte te zijn van de moeite die de LLTB heeft met het voorstel. Onlangs kwam een brief naar buiten waarin LLTB-voorzitter Léon Faassen schrijft dat de ledenraad van de LLTB nooit met de overeenkomst zal instemmen. Desondanks gaat Jansen er van uit dat de LLTB, net als de andere LTO-regio’s, instemt met het voorstel. Jansen: “Wij komen vanuit de POV onze afspraken altijd na. Ik verwacht dat LLTB dat ook doet op dit punt. Het is ook een goede overeenkomst voor hen. Het vergroot het draagvlak van hun belangenbehartiging in Limburg en er komt meer geld binnen.”

‘Geen weg terug’

Jansen betoogt dat dergelijke onrust als in Limburg gebruikelijk is bij een fusieproces. Dat vindt zij logisch, omdat de POV zich nog moet bewijzen. Uiteindelijk is geen weg meer terug, stelt ze.