‘Varkensmarkt heeft producentenprijs nodig’

De Duitse Vereinigungspreis blijft een hoofdrol spelen bij de prijsvorming van vleesvarkens. Daarover bestaat geen twijfel, meent Matthias Frieβ, voorzitter van de producentenkoepel Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) die de prijs wekelijks publiceert.

In de varkensmarkt ontstaat steeds meer ketenproductie. Bij het Duitse Westfleisch zit 70% van de varkens onder contract. Desondanks blijft een richtprijs nodig, is de overtuiging van Frieβ. Hij zei dit maandag 19 februari tijdens de jaarvergadering van de Duitse varkensvakbond ISN. Met keten- of conceptproductie is ook een richtprijs nodig om de varkens af te rekenen. In de toeslag boven de basisprijs zit de meerwaarde verrekend die de varkenshouder aan zijn dieren toevoegt.

VEZG-leden

De Vereinigungspreis heeft zich ontwikkeld tot richtprijs voor heel Europa, betoogt de voorzitter. Het is een adviesprijs voor de komende week. Deze werkwijze is in overeenstemming met de Duitse kartelwetgeving. De Vereinigungspreis is gebaseerd op 30% van de Duitse varkensproductie. Dit aandeel moet groter, vindt Frieβ. Hij riep daarom alle producentenverenigingen op een erkenning aan te vragen en zich bij de VEZG aan te sluiten. Zolang dat niet gebeurt, liften deze mee op het werk van de producentenverenigingen die wel VEZG-lid zijn. Het komt aan op solidariteit. Frieβ: “Ik weet dat de varkenshouderij daar moeite mee heeft.”

VEZG-voorzitter Matthias Frieβ tijdens de ISN-jaarvergadering. - Foto: Kees van Dooren

De VEZG-voorzitter voorziet de komende jaren een teruglopend aanbod van varkens. Door regelgeving voor bijvoorbeeld boxbreedte in de dekstal, verdoofde castratie en mest stoppen veel Duitse zeugenhouders. Deze biggenproductie wordt niet volledig opgevangen door Nederland en Denemarken. Deze landen zitten ook tegen hun milieugrenzen aan, zegt Frieβ. De slachterijen proberen daarom nu al hun aanvoer zoveel mogelijk vast te leggen.