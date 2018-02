Rabobank waarschuwt voor nieuw dal varkensprijzen

Analisten van Rabobank verwachten dat de varkensprijzen dit jaar flink onder druk komen te staan.

In de eerste helft van 2018 lijkt de varkensprijs op een vergelijkbaar niveau uit te komen als in het crisisjaar 2015. Dat schrijft de bank in de prognose van de varkensmarkt van het eerste kwartaal van 2018.

Varkensstapel EU, VS en Canada groeit

Belangrijkste reden voor de slechte voorspellingen is de toename van de Europese varkensstapel die zorgt voor een groter aanbod van varkensvlees.

Ook in de Verenigde Staten en Canada is de varkensstapel gegroeid, wat zorgt voor meer concurrentie op de exportmarkten. Daarnaast heeft de aanhoudend groeiende dreiging van een uitbraak van Afrikaanse varkenspest een negatief effect op de varkensprijs. De lagere prijzen versterken de concurrentiepositie van de Europese exporteurs van varkensvlees, maar de sterke euro ten opzichte van de dollar blijft nadelig.

Exportmogelijkheden bepalen ontwikkeling varkensprijzen

Hoe de varkensprijs zich verder ontwikkelt, is afhankelijk van de exportmogelijkheden voor Europees varkensvlees. De Chinese import stijgt dit jaar met 6%, denkt Rabobank. Hoewel de Europese Unie de belangrijkste leverancier voor China blijft, zal de EU minder profiteren van de toenemende Chinese vraag dan de VS en Canada en andere leveranciers.

Azië blijft ook in 2018 de belangrijkste afnemer voor Europees varkensvlees. Verschillende Europese exporteurs investeerden in de relatie met hun Aziatische afnemers. Daarnaast liggen nieuwe afzetkansen in het verschiet in Afrika voor goedkopere onderdelen.