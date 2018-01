Vion wil verbod onverdoofde castratie uitstellen

Slachterij Vion Duitsland pleit voor verlenging van de overgangsfase om te stoppen met onverdoofd castreren van biggen.

De reden is dat momenteel geen van de toegestane alternatieven geschikt is voor alle concepten en afzetmarkten. Dat schrijft de slachterij in haar blad ‘Pro-Agrar’.

Problemen met verkoop

Onverdoofde castratie is niet meer toegestaan in Duitsland per 1 januari 2019. Voor afnemers is vlees van beren, verdoofd gecastreerde beren en chemisch gecastreerde beren een verschillend product. Dat geeft problemen bij de verkoop van verschillende deelstukken geen onderscheid is te maken tussen de verschillende alternatieven. Daarnaast voldoen de Nederlandse en Duitse biggen niet aan de toekomstige Duitse eisen. Verlenging van de overgangsfase is nodig zolang lokale verdoving door varkenshouders nog in de onderzoeksfase is, vindt de slachterij.