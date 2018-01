Varkenshouder maakt plaats voor stroom en stad

Varkenshouder Steenbreker in Doetinchem heeft een akkoord bereikt met Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, gemeente Doetinchem en TenneT over het stoppen van zijn bedrijf met 7.000 vleesvarkens.

Steenbreker procedeerde vorig jaar nog tegen TenneT over de aanleg van 380 kV–hoogspanningsleidingen die te laag over de varkensstallen zouden zijn aangelegd. Met het verdwijnen van het bedrijf is niet alleen het probleem met de hoogspanningskabels opgelost, maar ook de geuroverlast voor de naastgelegen woonwijk. In februari besluit de gemeenteraad of zij akkoord gaat met de overeenkomst.

Vergoeding: € 500.000 voor de varkensrechten

Naast de opkoop van de varkensrechten, waarvoor de maximale vergoeding van € 500.000 staat, heeft gemeente Doetinchem een deel van de 47.000 vierkante meter grond opgekocht voor de aanleg van natuur – en recreatiepaden waarbij verschillende wandelgebieden met elkaar verbonden worden. De overige varkensrechten mag de ondernemer op de vrije markt verkopen.

De varkenshouder heeft nog een jaar de tijd om de bedrijfsgebouwen te slopen

De varkens zullen per augustus dit jaar vertrokken zijn van de locatie en dan heeft Steenbreker nog een jaar de tijd om de bedrijfsgebouwen te slopen. De deelname aan de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) van varkenshouder Steenbreker is een goed voorbeeld waarbij ‘elke stakeholder een stap naar voren kan zetten’, zo zegt Paul Jansen, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij.

Tweede fase Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

Binnen een aantal weken worden de laatste aanvragen van de ROK afgerond. In totaal worden dan tussen 25 en 30 aanvragen gehonoreerd, aldus Jansen. Dan is de eerste fase van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij afgerond en kan de volgende fase, het verdelen van de ingekochte varkensrechten naar ontwikkelingsbedrijven beginnen. Naar verwachting gaat in de loop van februari de volgende fase in en dan wordt ook bekend welke bedrijven en onder welke voorwaarden, zich kunnen inschrijven voor de verkregen varkensrechten met korting.