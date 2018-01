Duitse varkensboeren versterken marktpositie

VEZG krijgt er vier verenigingen bij die wekelijks een prijsadvies geven.

De Duitse varkenshouders versterken hun positie tegenover de slachterijen. Het collectief van producentenverenigingen, Vereinigung der Erzeugergemeinschaften Vieh und Fleisch (VEZG) krijgt er vier verenigingen bij die wekelijks een prijsadvies geven. De VEZG-notering geldt als de toonaangevende varkensprijs in Europa.

Nog een paar maanden wachten

De vier producentenverenigingen die een prijsadvies gaan verstrekken, vermarkten samen 3,3 miljoen varkens per jaar. De VEZG-leden die al een prijsadvies geven, brengen jaarlijks twaalf miljoen varkens op de markt, zodat het totale aanbod op zo’n vijftien miljoen varkens per jaar komt. Dat is een kwart van het aantal varkens dat jaarlijks aan de haak komt in Duitsland.

Aanvoer van varkens bij Duitse slachterij. Varkenshouders willen dat slachterijen niet alleen de prijs bepalen. - Foto: Ronald Hissink

Het duurt nog een paar maanden voordat de vier nieuwkomers een prijsadvies mogen geven, verklaart Bernd Schiefer, vicevoorzitter van de VEZG. Er is een statutenwijziging nodig alvorens de verenigingen een prijsadvies mogen geven.

Adviesprijs VEZG-notering

De VEZG-notering is een wekelijkse adviesprijs voor slachtvarkens waaraan Duitse slachterijen zich doorgaans conformeren met hun prijs. De adviesprijs geldt als leidraad voor de varkensprijs in grote delen van Europa. In Wochenblatt Westfalen-Lippe verklaren de voorzitters van de vier nieuwe verenigingen dat zij niet willen dat het zover komt dat slachterijen de prijs alleen bepalen. Dat gevaar wordt groter. Marktleider Tönnies slacht jaarlijks zestien miljoen varkens. Nummer twee, Vion Duitsland, verwerkt negen miljoen varkens per jaar en Westfleisch acht miljoen.

Bij de biggennotering voert de VEZG een aantal veranderingen door. De notering wordt voortaan op vrijdag gepubliceerd en geldt voor de daaropvolgende week. Tot eind vorig jaar werd de prijs op maandag bekendgemaakt. De notering rekent voortaan met een biggewicht van 25 kilo, in plaats van 28 kilo.