NZO geeft pensbestendig vet weer vrij

De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) beëindigt per 20 april de beperkingen rondom het voeren van pensbestendige vetten.

NZO verklaart het beëindigen van de maatregelen vanuit het begin van het groeiseizoen en de start van de weidegang. Bij koeien die vers gras binnenkrijgen verandert de samenstelling van de melk zodanig dat het negatieve effect van pensbestendige vetten op de zuivelkwaliteit niet meer merkbaar zal zijn.

Vetzuur C16:0

Eind oktober 2017 kondigde NZO – in overleg met veevoerorganisatie Nevedi – voorzorgsmaatregelen af.

Ondertussen blijft de monitoring in stand. NZO hanteert een bovengrens van 32%. Zodra de grenswaarde van het kritische vetzuur C16:0 weer wordt overschreden, kunnen de beperkende maatregelen weer worden ingevoerd, stelt de zuivelorganisatie. Uit de lopende monitoringsgegevens kwam echter naar voren dat het gehalte aan kritische vetzuren de laatste maanden gestaag omlaag ging.

Cono handhaaft streng beleid rond voedervetten

Kaasmaker Cono doet niet mee aan de ‘vrijgave’ van de voedervetten. Deze coöperatie hanteert een strenger eigen beleid en heeft het verbod op het gebruik van pensbestendige voedingsvetten in de leveringsvoorwaarden opgenomen. Een speciale voercommissie waakt bij Cono over toegestane voeders.

Voedervetten werden vorig jaar snel extra populair, onder invloed van de snel oplopende botermarkt. Geschat wordt dat toen zo’n 30% van de melkveehouders een bepaalde soort pensbestendige vetten gebruikte. Na de voorzorgsmaatregelen stortte de verkoop in. Speerstra Ingrediënts in Lemmer is blij met de vrijgave en stelt dat het vermeende verband tussen het gebruik va voedervetten en een hoog gehalte C16:0 in de melk niet is aangetoond.