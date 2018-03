Franse melk kost € 45,14 per 100 kilo

Het produceren van een kilo melk kost een Franse veehouder in 2017 gemiddeld € 45,14 per 100 kilo melk.

Dat blijkt uit een calculatie van het Duitse Büro für Agrarsoziologie und Landwirtscha (BAL). Franse producentenorganisaties en de Franse Milk Board hadden het bureau gevraagd de kosten in beeld te brengen. Aanleiding is een oproep van de Franse president Emmanuel Macron dat de melkprijs die Franse veehouders ontvangen gebaseerd zou moeten zijn op de werkelijke productiekosten.

De berekende kostprijs is inclusief correctie voor vleesverkopen, berekend loon van de ondernemer en subsidies. Worden subsidies niet meegeteld, dan bedragen de productiekosten € 49,25 per 100 kilo. Met € 4,11 krijgen Franse veehouders ten opzichte van andere Europese melklanden veruit de meeste subsidie per kilo. Overigens zijn in de calculatie de kosten van eigen arbeid vergeleken met vorig jaar fors verhoogd.

De kosten van eigen arbeid zijn voor Franse melkveehouders vergeleken met vorig jaar fors verhoogd. - Foto: ANP

Melkprijs 24% lager dan kostprijs

Uit de berekening blijkt dat de ontvangen melkprijs in hetzelfde jaar € 34,42 per 100 kilo melk bedroeg; dat is 24% te weinig om alle kosten te kunnen betalen. Gemiddeld over de afgelopen vijf jaar is het tekort op basis van deze berekening 27%.

Met de cijfers in beeld gaat het werk door, benadrukt Denis Jehannin, directeur van producentenorganisatie FMB Grand Ouest. “De cijfers kunnen we gebruiken bij de onderhandelingen met de industrie.”

Joseph Martin, vertegenwoordiger van de zuivelorganisatie OPL, gaat nog een stap verder. “We roepen politici op om een adequaat raamwerk te creëren dat kostendekkende prijzen voor producten mogelijk maakt. Samen met andere partijen moeten we oplossingen vinden om de toekomst van de sector veilig te stellen.”