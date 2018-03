Biologische boeren naar Brussel over fosfaatrechten

Biologische melkveehouders hebben dinsdag 13 maart in Brussel gesproken met de Europese Commissie voor milieu over het Nederlandse fosfaatrechtenstelsel.

De biologische boeren vinden het onterecht dat het fosfaatrechtenstelsel ook voor hen van kracht is, terwijl ze geen gebruik maken van derogatie. Het fosfaatrechtenstelsel is ingevoerd om de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond te houden; dit is een van de voorwaarden voor derogatie.

De biologische boeren vinden dat zij niet bijdragen aan het mest- en fosfaatoverschot omdat zij grondgebonden produceren en geen gebruik kunnen maken van derogatie. Ze vinden het daarom onevenredig dat ze onder het fosfaatrechtenstelsel vallen en dat de biosector hierdoor wordt gehinderd in de ontwikkelingen. Ze pleiten voor een uitzondering, net zoals de kalvermesterij en geitenhouderij.

Biologische boeren niet tegen derogatie

“We hadden een goed gesprek en er is begrip voor onze situatie. De Europese Commissie heeft benadrukt dat het de keuze is geweest van de Nederlandse overheid om het stelsel ook voor de biologische sector te laten gelden. Wel zullen de overwegingen meegenomen worden in verdere gesprekken over derogatie”, zegt René Cruijsen, voorzitter van zuivelcoöperatie EKO Holland.

Hij benadrukt dat de biologische boeren niet tegen derogatie zijn. “We zetten het ook zeker niet op het spel, we spreken alleen over de positie van de biologische boeren”, aldus Cruijsen.

Gesprek met minister over toekomst sector

De biologische boeren zullen binnenkort ook met minister van landbouw Carola Schouten spreken over de toekomst van de biologische melkveehouderij. Ook gaan ze nog in gesprek met de Europese landbouwcommissie, die gaat over de Europese biologische verordening.