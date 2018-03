A-ware bouwt mozzarellafabriek en zoekt meer melk

Kaasmaker Royal A-ware gaat in Heerenveen een fabriek bouwen voor de productie van mozzarella. Daarvoor heeft de onderneming 300 miljoen kilo extra melk nodig van nieuwe leveranciers.

Dit meldt CEO Jan Anker. De fabriek, de eerste in haar soort in Nederland, krijgt een aanvangscapaciteit van 45.000 ton. Daarvoor is in totaal 400 miljoen kilo melk nodig, maar de onderneming gaat niet dat hele volume vol contracteren. “We willen onze boeren de ruimte geven om te groeien.”

De hoop is dat eind dit jaar de eerste paal de grond in kan. Dit in afwachting van de benodigde vergunningen. “Begin 2020 hopen we van start te gaan met de productie,” zegt Anker.

Werving van boeren

Met de bekendmaking van het nieuws begint ook de werving van boeren. A-ware hoopt die te vinden in het bestaande inzamelingsgebied in Noord-Nederland, maar houdt het ook voor mogelijk dat verder in het land melk wordt opgehaald. Qua uitbetaling van melkgeld wordt een heel concurrerende melkprijs neergezet, stelt A-ware. In de voorbije tijd heeft het behoorlijk afstand genomen van DOC Kaas, waar het zich eerst aan spiegelde en beweegt het zich meer in de buurt van FrieslandCampina. Voor bepaalde melkstromen betaalt de onderneming zelfs meer melkgeld.

Capaciteit van 1,5 miljard melk in Heereveen

Met de jongste uitbreiding erbij, staat er straks in Heerenveen een complex met een totale capaciteit van meer dan 1,5 miljard kilo melk en is het een van de 3 grootste locaties voor de melkverwerking in Europa.

Hoewel het werven van nieuwe leveranciers nog moet beginnen en er voor de bouw van de fabriek een forse investering nodig is, “is dit een zorgvuldig voorbereide uitbreiding”, verklaart Anker. “De afzet van de productie is al grotendeels geregeld. Ook voor de lange termijn.”

Samenwerking met Fonterra belangrijk

Daarvoor is de samenwerking met Fonterra belangrijk. Die heeft een wereldwijde klantenkring voor de kaas. Fonterra neemt ook een groot deel van de room af die in de nieuwe fabriek wordt geproduceerd, evenals de kaaswei. Hoeveel geld de bouw van de nieuwe fabriek gaat kosten, wil Anker niet zeggen.

Voor de nieuwe kaasfabriek worden verschillende soorten melk gevraagd. Over de precieze specificaties worden op een later moment mededelingen gedaan. Duidelijk is wel dat het aantal melkstromen in Heerenveen verder gaat toenemen. Nu al worden 5 verschillende melkstromen aangevoerd en verwerkt.